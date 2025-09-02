Voo desvia para Brasilia e passageiro é retirado por mau comportamento

Um voo da Latam que seguia de Santiago, no Chile, para Fortaleza teve que desviar a rota e fazer um pouso não previsto em Brasília por causa do mau comportamento de um passageiro. O caso aconteceu no domingo (31/8).
A Polícia Federal precisou intervir. O passageiro foi obrigado a descer, escoltado por agentes federais. Segundo a Latam Airlines Brasil, após o desembarque do homem, o voo prosseguiu e pousou em segurança em Fortaleza às 14h27.
Veja o vídeo:
O passageiro ouvia música alta no celular, se movimentava pelo corredor atrapalhando outros passageiros e desrespeitou as recomendações da tripulação. O comandante do voo optou por desembarcar o passageiro, pousando o avião no aeroporto mais próximo, que era o de Brasília.
Imagem da plataforma Flightradar24, que monitora os voos, mostra que o avião seguia o curso quase em linha reta da capital chilena para Fortaleza, quando faz uma curva abrupta para a direita, em direção a Brasília.
Com informações da Agência Estado*
