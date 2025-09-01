Quina, Lotofácil e mais: veja os resultados das loterias desta segunda

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta segunda-feira (1º/9), cinco loterias: os concursos 6815 da Quina, o 3480 da Lotofácil, o 2817 da Lotomania, 2854 da Dupla-Sena e o 740 da Super Sete. O sorteio é realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9,1 milhões, teve os seguintes números sorteados: 04-14-26-66-74.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina



Super-Sete

Com prêmio previsto de R$ 500 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 4

Coluna 2: 9

Coluna 3: 0

Coluna 4: 7

Coluna 5: 5

Coluna 6: 4

Coluna 7: 5

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete



Dupla-Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 21-23-27-28-29-36 no primeiro sorteio; 02-08-09-31-42-44 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 5,9 milhões para o primeiro sorteio; e R$ 127 mil para o segundo.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 3 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 00-01-04-09-16-20-26-35-49-54-65-72-73-84-85-87-93-94-97-98.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotomania