Obituário: 42 funerais no DF e Entorno nesta terça-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (2/9):
Campo da Esperança
- Antônio Pereira do Nascimento, 84 anos
- Edna Pereira da Conceição, 50 anos
- Flor de Liz Bandeira de Melo da Silva Cru, 97 anos
- Francisca Aguiar Reis, 29 anos
- George Reis de Oliveira, 57 anos
- Hilda de Moura Azevedo, 82 anos
- João Bosco Barros Pereira, 59 anos
- José Gelso Bessa, 90 anos
- Luís de Carvalho Pinto, 85 anos
- Marcelo Siqueira Fausto dos Santos, 55 anos
- Maria Cacilda da Silva Gomes, 68 anos
- Maria Bona Moura dos Santos, 75 anos
- Rodrigo Pimentel Oliveira, 42 anos
- Valdika Martens da Silva, 55 anos
Taguatinga
- Carlos Eduardo Duarte Nascimento, 52 anos
- Delvany Neres Moreira Castro, 62 anos
- Francisco Roseno de Sousa, 75 anos
- Hilário Rodrigues Barbosa, 90 anos
- João Rodrigues Mendes, 68 anos
- José Bezerra Filho, 83 anos
- José Reginaldo da Silva, 50 anos
- Maria Aureni Castro de Sá, 71 anos
- Maria das Mercês Dourado Ferreira, 63 anos
- Maria de Nazaré Ferreira Silva, 70 anos
- Marli Ruas Vieira, 55 anos
- Maria Ludymila dos Santos Andrade, menos de 1 ano
- Nelson Elias Abdon, 79 anos
- Rosângela Alves de Oliveira, 63 anos
- Samuel Ítalo Oliveira de Araújo, 33 anos
Gama
- Adriana Oliveira Rodrigues, 40 anos
- Jair Barbosa da Silva, 68 anos
- Lindomar de Almeida, 70 anos
Planaltina
- Antônia Antonieta Meneses, 82 anos
- Fernando Leyner Marques de Oliveira, 19 anos
- João Paulo Farreira Lemos, 34 anos
- Mário Marceleno Filho, 66 anos
Brazlândia
- Cosme José da Silva, 64 anos
Sobradinho
- Auredison Oliveira Caetano, 69 anos
Jardim Metropolitano
- Vanessa Cerqueira Santos, 37 anos
- Floricéia Bruno da Silva, 88 anos
- Marcos Cardoso Burlamaqui, 53 anos (cremação)
- Cláudia Regina Costa Guerreiro, 56 anos (cremação)
postado em 02/09/2025 20:12