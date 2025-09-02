InícioCidades DF
OBITUÁRIO

Obituário: 42 funerais no DF e Entorno nesta terça-feira; veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 2 de setembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (2/9):

Campo da Esperança

  • Antônio Pereira do Nascimento, 84 anos
  • Edna Pereira da Conceição, 50 anos
  • Flor de Liz Bandeira de Melo da Silva Cru, 97 anos
  • Francisca Aguiar Reis, 29 anos
  • George Reis de Oliveira, 57 anos
  • Hilda de Moura Azevedo, 82 anos
  • João Bosco Barros Pereira, 59 anos
  • José Gelso Bessa, 90 anos
  • Luís de Carvalho Pinto, 85 anos
  • Marcelo Siqueira Fausto dos Santos, 55 anos
  • Maria Cacilda da Silva Gomes, 68 anos
  • Maria Bona Moura dos Santos, 75 anos
  • Rodrigo Pimentel Oliveira, 42 anos
  • Valdika Martens da Silva, 55 anos

Taguatinga

  • Carlos Eduardo Duarte Nascimento, 52 anos
  • Delvany Neres Moreira Castro, 62 anos
  • Francisco Roseno de Sousa, 75 anos
  • Hilário Rodrigues Barbosa, 90 anos
  • João Rodrigues Mendes, 68 anos
  • José Bezerra Filho, 83 anos
  • José Reginaldo da Silva, 50 anos
  • Maria Aureni Castro de Sá, 71 anos
  • Maria das Mercês Dourado Ferreira, 63 anos
  • Maria de Nazaré Ferreira Silva, 70 anos
  • Marli Ruas Vieira, 55 anos
  • Maria Ludymila dos Santos Andrade, menos de 1 ano
  • Nelson Elias Abdon, 79 anos
  • Rosângela Alves de Oliveira, 63 anos
  • Samuel Ítalo Oliveira de Araújo, 33 anos

Gama

  • Adriana Oliveira Rodrigues, 40 anos
  • Jair Barbosa da Silva, 68 anos
  • Lindomar de Almeida, 70 anos

Planaltina

  • Antônia Antonieta Meneses, 82 anos
  • Fernando Leyner Marques de Oliveira, 19 anos
  • João Paulo Farreira Lemos, 34 anos
  • Mário Marceleno Filho, 66 anos

Brazlândia

  • Cosme José da Silva, 64 anos

Sobradinho

  • Auredison Oliveira Caetano, 69 anos

Jardim Metropolitano

  • Vanessa Cerqueira Santos, 37 anos
  • Floricéia Bruno da Silva, 88 anos
  • Marcos Cardoso Burlamaqui, 53 anos (cremação)
  • Cláudia Regina Costa Guerreiro, 56 anos  (cremação)

