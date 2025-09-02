Defesa de Adriana Villela quer evitar que ela volte ao tribunal do júri

Após o julgamento da Sexta Turma, na tarde desta terça-feira (2/9), no STJ, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, reforçou a tese de que sua cliente é inocente. “O que interessa, para nós, é que a verdade venha à tona, que a Adriana possa tocar a vida dela. Vamos lutar para que ela não seja sequer pronunciada, porque ela é inocente”, afirmou.
- Crime da 113 Sul: júri de Adriana Villela é anulado por 3 a 2 no STJ
- Julgamento de Adriana Villela volta à pauta no STJ em setembro
- Julgamento do recurso de Adriana Villela é adiado outra vez; entenda os próximos passos
O criminalista voltou a criticar a condução do processo contra a arquiteta, acusada de ser mandante do Crime da 113 Sul. Ele destacou que a defesa sempre enfrentou obstáculos, sobretudo pelo acesso a provas. “É incrível, as pessoas condenam, negam recursos, mesmo reconhecendo a nossa prova produzida. Nós fizemos prova negativa, que é a coisa mais difícil de fazer no processo penal”, finalizou.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?
Saiba Mais
- Cidades DF O que se sabe sobre o incêndio em clínica do DF que deixou cinco mortos
- Cidades DF Polícia investiga ligação de donos de clínica com outras unidades no DF
- Cidades DF BR-020 terá intervenção no trânsito para construção de terceira faixa
- Cidades DF Donos de clínica investigada após incêndio podem responder por homicídio
Nathália Queiroz
Repórter na editoria de Cidades, advogada com especialização em Direito Penal e Criminologia pela PUCRS e jornalista em formação pelo CEUB. Atuou como repórter em coluna de segurança pública no Metrópoles.