Defesa de Adriana Villela quer evitar que ela volte ao tribunal do júri

"Os vídeos nos foram disponibilizados somente no sétimo dia de julgamento. Foram seis dias de júri onde deixamos de ter acesso [...] Mas para nós, o que interessava era impedir que essa injustiça fosse sedimentada no STJ" Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Após o julgamento da Sexta Turma, na tarde desta terça-feira (2/9), no STJ, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, reforçou a tese de que sua cliente é inocente. “O que interessa, para nós, é que a verdade venha à tona, que a Adriana possa tocar a vida dela. Vamos lutar para que ela não seja sequer pronunciada, porque ela é inocente”, afirmou.

O criminalista voltou a criticar a condução do processo contra a arquiteta, acusada de ser mandante do Crime da 113 Sul. Ele destacou que a defesa sempre enfrentou obstáculos, sobretudo pelo acesso a provas. “É incrível, as pessoas condenam, negam recursos, mesmo reconhecendo a nossa prova produzida. Nós fizemos prova negativa, que é a coisa mais difícil de fazer no processo penal”, finalizou.

