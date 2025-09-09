InícioCidades DF
INCÊNDIO

Banheiros químicos são incendiados na Esplanada dos Ministérios

Ao todo, dez banheiros químicos foram incendiados. Ainda não se sabe as causas nem responsáveis pelo incêndio

Dez banheiros químicos foram incendiados na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Davi Cruz/CB)
Dez banheiros químicos foram incendiados, na manhã desta terça-feira (9/9), no gramado central da Esplanada dos Ministérios. A ocorrência foi registrada na altura ndo Museu Nacional, por volta das 11h.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionada para combater as chamas e informou que não há vítimas. "A guarnição atou rápido para conter o incêndio e a perícia foi acionada para identificar as causas do incêndio" afirmou Capitão Castro do CBMDF. 

Ainda não se sabe as causas nem os responsáveis pelo incêndio.  Veja:

 

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Ana Carolina Alves* e Davi Cruz*
postado em 09/09/2025 12:07
