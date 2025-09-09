Banheiros químicos são incendiados na Esplanada dos Ministérios

Dez banheiros químicos foram incendiados, na manhã desta terça-feira (9/9), no gramado central da Esplanada dos Ministérios. A ocorrência foi registrada na altura ndo Museu Nacional, por volta das 11h.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionada para combater as chamas e informou que não há vítimas. "A guarnição atou rápido para conter o incêndio e a perícia foi acionada para identificar as causas do incêndio" afirmou Capitão Castro do CBMDF.
Ainda não se sabe as causas nem os responsáveis pelo incêndio. Veja:
Saiba Mais
Ana Carolina Alves*Estagiária na editoria de Cultura
Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.