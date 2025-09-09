Katy Perry emociona fãs da América do Sul antes de shows no Brasil





A cantora Katy Perry deu início à etapa latino-americana da sua turnê mundial, a The Lifetimes Tour, com um gesto emocionante que conquistou ainda mais os fãs da região. Durante sua apresentação em Santiago, no Chile, no último sábado (6), a artista aproveitou um momento do show para se declarar ao público da América do Sul, arrancando gritos e aplausos entusiasmados.

Entre uma música e outra no Estadio Bicentenario de La Florida, Katy fez uma pausa para ressaltar a importância dos seus seguidores sul-americanos ao longo de sua carreira.

“Mesmo que digam que é muito difícil ir para a América do Sul, que é muito caro, mas quer saber?! Meus fãs estão na América do Sul!”, declarou, sendo imediatamente ovacionada pela plateia. O discurso, registrado por celulares e compartilhado nas redes sociais, rapidamente viralizou, com internautas destacando a sinceridade e o carinho da cantora.

A relação de Katy Perry com os fãs sul-americanos não é novidade. Desde sua estreia mundial nos anos 2000, ela sempre fez questão de incluir o Brasil e outros países da região em suas turnês, mesmo em ocasiões em que artistas internacionais optaram por não se apresentar devido a desafios logísticos. Para muitos admiradores, esse compromisso reforça o laço especial entre a artista e o público local.

Katy Perry será atração principal do The Town 2025

A passagem pelo Chile foi apenas a primeira parada da cantora na América do Sul. No Brasil, Katy Perry será a grande headliner do festival The Town, em São Paulo, no dia 14 de setembro, fechando a programação do evento no Autódromo de Interlagos. Sua presença é considerada uma das mais aguardadas da edição, e os fãs esperam um espetáculo grandioso, marcado por grandes hits e produções visuais impactantes.

Além da capital paulista, a artista levará sua turnê a outras duas cidades brasileiras. No dia 16 de setembro, se apresenta na Ligga Arena, em Curitiba, e no dia 19 de setembro será a vez de Brasília, com show marcado na Arena BRB Mané Garrincha. Os ingressos já estão disponíveis para venda, e a expectativa é de casas lotadas.

Nas redes sociais, os fãs brasileiros comentaram a importância do discurso da cantora no Chile, destacando que ela escolheu dividir o momento de carinho antes mesmo de chegar ao Brasil. Muitos ressaltaram que a fala reforça a empatia da artista, que frequentemente faz questão de se conectar de forma genuína com o público.

A The Lifetimes Tour marca uma nova fase na carreira de Katy Perry. Com um repertório que mistura sucessos de diferentes eras com músicas mais recentes, o espetáculo tem recebido elogios da crítica internacional. Ainda que, em algumas cidades, a estrutura tenha sido adaptada para espaços menores, a cantora insiste em levar sua produção para o maior número possível de países, reforçando seu compromisso com os fãs.

A postura da cantora em valorizar os admiradores da América do Sul, mesmo diante de desafios logísticos e de custos elevados, foi vista como mais um exemplo da sua proximidade com o público. Para os fãs brasileiros, o discurso no Chile só aumenta a expectativa para os shows que acontecerão em solo nacional nos próximos dias.