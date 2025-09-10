InícioCidades DF
DIPLOMA FALSO

Homem é preso por atender como dentista com diploma falso no DF

Fiscalização do CRO/DF descobriu que consultório no Gama funcionava com documento falso; profissional de 53 anos foi liberado após registro na delegacia

Fiscalização do CRO/DF descobriu que consultório no Gama funcionava com documento falso - (crédito: PCDF/Divulgação)
Fiscalização do CRO/DF descobriu que consultório no Gama funcionava com documento falso - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 53 anos foi levado à 14ª Delegacia de Polícia do Gama por exercer ilegalmente a odontologia em um consultório no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, nesta terça-feira (9/9). A prisão ocorreu durante fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do DF (CRO/DF).

O caso começou quando o CRO recebeu informações de que o profissional apresentava diploma falso como dentista. O documento foi enviado à Universidade Pública de Minas Gerais, que confirmou que ele não havia estudado lá. Um segundo contato reforçou a veracidade da denúncia. 

A polícia monitorou o consultório e abordou o homem enquanto ele atendia pacientes. Foram apreendidos documentos que provavam sua atuação ilegal. Não houve necessidade de algemas ou uso de força, e o profissional foi acompanhado por um advogado. Ele prestou compromisso de comparecer em juízo e foi liberado. A investigação segue em relação à falsificação do diploma, que ocorreu em 2012. 

Por Ana Carolina Alves*
postado em 10/09/2025 10:55
