Homem é preso por atender como dentista com diploma falso no DF

Um homem de 53 anos foi levado à 14ª Delegacia de Polícia do Gama por exercer ilegalmente a odontologia em um consultório no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, nesta terça-feira (9/9). A prisão ocorreu durante fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do DF (CRO/DF).

O caso começou quando o CRO recebeu informações de que o profissional apresentava diploma falso como dentista. O documento foi enviado à Universidade Pública de Minas Gerais, que confirmou que ele não havia estudado lá. Um segundo contato reforçou a veracidade da denúncia.

A polícia monitorou o consultório e abordou o homem enquanto ele atendia pacientes. Foram apreendidos documentos que provavam sua atuação ilegal. Não houve necessidade de algemas ou uso de força, e o profissional foi acompanhado por um advogado. Ele prestou compromisso de comparecer em juízo e foi liberado. A investigação segue em relação à falsificação do diploma, que ocorreu em 2012.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular









