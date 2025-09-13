Evento do Hospital da Criança promove conscientização sobre câncer ocular

Evento promovido pelo Hospital da Criança e pela Abrace visa a conscientização do retinoblastoma - (crédito: Ana Carolina Alves/CB)

Pais e crianças de Brasília participam, na tarde deste sábado (13/9), de uma ação de conscientização sobre o retinoblastoma, câncer ocular raro que afeta principalmente crianças de 0 a 5 anos. A atividade integra a campanha nacional “De Olho nos Olhinhos”, idealizada por Tiago Leifert e Daiana Garbin, e faz parte da mobilização pelo Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma, celebrado em 18 de setembro.

Realizada no Shopping Conjunto Nacional, a iniciativa vai até às 17h e reúne médicos, estudantes de medicina, voluntários da Abrace e profissionais do Hospital da Criança. Eles abordam pais, mães e responsáveis para explicar os sinais de alerta da doença e reforçar a importância do diagnóstico precoce.

Moradora de Valparaíso, Thais Aureliano, 29 anos, levou o filho Mateus, de 3 anos, ao evento após notar irritação e lacrimejamento constante nos olhos da criança. “Ontem tiramos uma foto com flash e apareceu uma manchinha. Vim buscar orientação e fui muito bem atendida. Esse tipo de ação aberta para a comunidade é maravilhoso e dá acesso a um cuidado que muitas vezes é difícil de conseguir”, afirmou.

A oncologista pediátrica Estefania Rodrigues, que atua na área há 19 anos, destaca a relevância de iniciativas como essa. “É fundamental desmistificar a doença e mostrar que, embora seja grave, tem tratamento e chance de cura, principalmente quando diagnosticada precocemente. No caso do retinoblastoma, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de preservar a visão”, afirma.

Ela também alerta sobre os sintomas mais comuns. “Os principais sinais são o reflexo branco na pupila, conhecido como leucocoria, o estrabismo e, em casos mais avançados, inchaço ou até o olho saltado”, explica.

Além das orientações médicas, o público conta com atividades culturais e recreativas, como música ao vivo, distribuição de livros de pintura e giz de cera, pintura facial e apresentações teatrais para as crianças.







