Em dia de sol intenso, brasilienses lotam a Água Mineral

Com temperatura máxima prevista de 34 graus para este sábado (13/9), o Distrito Federal segue em alerta amarelo por conta da baixa umidade. Com isso, os brasilienses transformaram o calor em um convite. Desde cedo, o Parque Nacional de Brasília foi tomado por famílias, casais e grupos de amigos em busca do alívio e refresco.

À medida em que a manhã passava, o movimento só crescia. No período da tarde, as portas precisaram ser fechadas, pois o parque atingiu lotação máxima. Um reflexo do quanto o espaço se tornou um refúgio nesta época do ano, quando a seca pede cuidados extras, mas também abre espaço para programas que unem água fria, sombra fresca e boas companhias.

Entre os que não perderam a oportunidade de curtir o dia estava Anderson Barbosa, 45 anos, que não esconde o orgulho de Brasília. “Moro na Octogonal, então aproveito o calor para vir curtir. O parque é um refúgio maravilhoso, um dos pontos mais lindos da cidade”, conta. Ao lado da namorada, Cláudia Costa, 49, ele chegou por volta das 10h, quando o calor já apertava. Ela, que é mineira, conta que está indo ao parque pela segunda vez e que ainda está descobrindo os encantos da capital. “É realmente uma água bastante gelada, combina com o clima quente de Brasília”, brincou.













De Santo Antônio do Descoberto, Fernanda Magó, 33, e a madrasta, Edileuza Souza, 52, decidiram madrugar. Às 5h já estavam se arrumando para ir, acompanhadas do pequeno Eloi Mihaly, de 2 anos. Trouxeram lanches, comidas e aproveitaram para apresentar o local a uma tia que veio de Portugal. “Curtimos o dia na água gelada e reunimos a família. Foi especial”, resumiu Fernanda, que visitou a Água Mineral pela primeira vez.

O parque também virou palco de celebração para um grupo de sete amigas. Ligadas pela Paróquia Cristo Redentor, elas se conhecem praticamente desde que nasceram e dizem ser “grudadas”. “Setembro é mês de festa, cinco de nós fazem aniversário, acabou virando tradição aproveitar a data por aqui. Chegamos às 7h, aproveitamos o sol, as trilhas e a água gelada. É como a gente aproveita a amizade e a vida”, contou a estudante Ana Clara Ponte, 19.