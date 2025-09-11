Fogo atinge área próxima ao Complexo da Papuda

Fogo consumiu cerca de 75 hectares de vegetação em São Sebastião - (crédito: Divulgação)

Um incêndio atingiu, na tarde desta quinta-feira (11/9), uma área de vegetação próxima ao Complexo Penitenciário da Papuda, em São Sebastião. As chamas se espalharam em três frentes e consumiram cerca de 75 hectares de mata.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal mobilizou equipes com abafadores, sopradores, bombas costais e a aeronave Nimbus, em uma operação que durou cinco horas até a completa extinção do incêndio. Não houve registro de vítimas e as causas serão investigadas.

