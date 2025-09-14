Homem é preso em flagrante após espancar filho na Asa Norte

Vítima foi encontrada com ferimentos por todo o corpo - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante após agredir o filho adolescente, na noite do último sábado (13/9), em um apartamento da Asa Norte. Segundo a Polícia Militar (PMDF), o 3º Batalhão foi acionado depois que vizinhos ouviram uma mulher gritar por socorro.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o adolescente com ferimentos pelo corpo. Testemunhas relataram que o pai havia espancado o garoto e fugido em seguida. As equipes realizaram buscas pela região e conseguiram localizá-lo.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).