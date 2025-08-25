InícioCidades DF
Pai é levado à delegacia após agredir filho de 12 anos na rua; veja vídeo

O caso ocorreu por volta das 11h15, após denúncia de uma comerciante da região, e foi registrado por câmeras de segurança

Agressão foi filmada por câmeras - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) acusado de agredir fisicamente o próprio filho, de 12 anos, no Distrito Federal. Segundo relato da testemunha, que denunciou a agressão, o adulto desferiu socos contra a criança no meio da rua.

Ao tentar intervir, a mulher teria sido questionada pelo agressor: “Quem é você?”. Em seguida, ao perceber a chegada de uma viatura da Polícia Militar, ela pediu ajuda imediata aos policiais.

Na abordagem, o homem admitiu que havia batido no filho; alegou que se tratava de uma forma de “correção” e que a educação do menor não dizia respeito a terceiros. O caso ocorreu por volta das 11h15, da manhã de domingo (24/8), e foi registrado por câmeras de segurança.

O menino relatou aos policiais que a violência teria começado após ele enviar uma mensagem de WhatsApp ao pai. Os militares constataram marcas visíveis de agressão nos braços e pernas da criança, compatíveis com o relato.

A mãe do garoto também compareceu à delegacia durante o registro da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 25/08/2025 10:20 / atualizado em 25/08/2025 12:44
