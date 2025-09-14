Lula parabeniza Caio Bonfim por medalha de prata

Caio conquistou medalha de prata no último sábado (13/9) em Tóquio - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou, neste domingo (14/9), uma mensagem em seu perfil na rede social X onde parabeniza o atleta brasiliense Caio Bonfim pela medalha de prata conquistada na macha atlética no Mundial de Atletismo em Tóquio.

"Um exemplo de dedicação e superação. Parabéns, Caio! O Brasil se orgulha de você", disse a mensagem publicada pelo presidente. Junto à postagem, Lula compartilhou uma foto do atleta com a medalha.

Na disputa, realizada no sábado (13/9), o brasiliense completou o percurso em 2h28min55s e ficou atrás apenas do canadense Evan Dunfee (2h28min22s).



Aos 34 anos, Caio agora tem três medalhas em Mundiais: a prata dos 35 km conquistada neste sábado e dois bronzes, conquistados nos 20 km em Budapeste-2023 e em Londres-2017.

