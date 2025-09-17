TJDFT promove campanha de arrecadação para jovens da Casa de Ismael

Lucas Ribeiro foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, enquanto Enzo Vicent recebeu uma pena de 19 anos e 3 meses - (crédito: Ascom/TJDFT)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) está promovendo a campanha "Semeando Alegrias", que visa atender quase 70 crianças e adolescentes acolhidos na instituição Casa de Ismael, e está buscando doações — até o momento, arrecadou apenas 4% da meta.

A edição de 2025 está sendo realizada por meio da Rede Solidária Anjos do Amanhã (RSAA), e o tema: "Doe um valor, cultive um sorriso e transforme o Dia das Crianças e dos adolescentes da Casa de Ismael".

Entre 5 de setembro e 10 de outubro, toda a sociedade, magistrados e servidores estão convidados a participar, com doações em dinheiro para a compra de presentes em comemoração ao dia das crianças (12/10). Os pequenos pedem desde roupas até brinquedos. Confira a lista.

A instituição

A Casa de Ismael é uma instituição cadastrada na rede do TJDFT, e atende crianças e adolescentes afastados do convívio familiar ou em situação de vulnerabilidade social. A instituição já recebeu auxílio pontual da RSAA quase foi fechada por falta de recursos. A lista dos presentes que serão entregues foi feita pelas próprias crianças.

A coordenadora da campanha, Simone Resende, afirma que a ação dá esperança para as crianças. “Nosso desejo é entregar um pouco de acolhimento, atenção e carinho em forma de presente. Para as crianças, isso pode significar esperança, dignidade e a chance de acreditar em um futuro melhor. Contamos com a participação de todas as pessoas para semear alegrias no Dia das Crianças”, explica.

Como participar da ação

As doações podem ser feitas por meio do Pix ou transferência bancária. Depois de feita a contribuição, os comprovantes devem ser enviados para o e-mail anjosdoamanha@tjdft.jus.br ou para o WhatsApp (61) 3103-3259.

PIX: CNPJ 13.898.819/0001-60?

Banco do Brasil (001), agência 3476-2, conta poupança 38867-0, variação 96

Favorecido: Instituto do Carinho

Valor sugerido: entre R$ 50 e R$ 100.