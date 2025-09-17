Saúde oferece vacinação e atendimento gratuitos no Boulevard Shopping

Serão ofertados vacinação e atendimento gratuitos para todos os públicos - (crédito: Divulgação)

Neste fim de semana, 20 e 21 de setembro, o Boulevard Shopping Brasília realiza o Final de Semana da Saúde em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A programação reúne vacinação, serviços básicos de aferição e orientação profissional multidisciplinar, com foco em informação de qualidade e acesso facilitado. No sábado (20/9), o evento ocorrerá das 10h às 17h, e no domingo (21/9), das 13h às 19h. A classificação é livre e o acesso gratuito.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No primeiro dia do evento, está programada a Campanha de Multivacinação (Dia D). Com intuito de ampliar o acesso à imunização, estarão disponíveis vacinas infantis como penta, VIP, rotavírus, pneumo 10, meningo C, febre amarela, tríplice viral, tetraviral, DTP, hepatite A, varicela, HPV, meningo ACWY e covid-19. Para adultos, serão ofertadas doses de influenza (grupos prioritários), hepatite B, tríplice viral, febre amarela e antitetânica.

Leia também: MPDFT instaura procedimento para apurar novas denúncias contra clínica



A Feira Vida e Saúde é outra ativação prevista, no domingo. Nela, serão ofertados atendimentos gratuitos e individualizados, com a presença de aproximadamente 30 profissionais das áreas de nutrição, psicologia, enfermagem, fisioterapia, medicina e educação física. Serviços como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, sessões de massagem relaxante e orientações sobre hábitos saudáveis estarão disponíveis.

Recomenda-se que, para se vacinar, os clientes levem documento de identificação e a caderneta de imunização. É válido ressaltar que os atendimentos serão por ordem de chegada.

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti