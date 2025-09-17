InícioCidades DF
SAÚDE

Saúde oferece vacinação e atendimento gratuitos no Boulevard Shopping

O evento será neste fim de semana e contará com aproximadamente 30 profissionais. Serão ofertados serviços como teste de glicemia e sessões de massagem, além das imunizações para diversas doenças

Serão ofertados vacinação e atendimento gratuitos para todos os públicos - (crédito: Divulgação)
Serão ofertados vacinação e atendimento gratuitos para todos os públicos - (crédito: Divulgação)

Neste fim de semana, 20 e 21 de setembro, o Boulevard Shopping Brasília realiza o Final de Semana da Saúde em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A programação reúne vacinação, serviços básicos de aferição e orientação profissional multidisciplinar, com foco em informação de qualidade e acesso facilitado. No sábado (20/9), o evento ocorrerá das 10h às 17h, e no domingo (21/9), das 13h às 19h. A classificação é livre e o acesso gratuito.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No primeiro dia do evento, está programada a Campanha de Multivacinação (Dia D). Com intuito de ampliar o acesso à imunização, estarão disponíveis vacinas infantis como penta, VIP, rotavírus, pneumo 10, meningo C, febre amarela, tríplice viral, tetraviral, DTP, hepatite A, varicela, HPV, meningo ACWY e covid-19. Para adultos, serão ofertadas doses de influenza (grupos prioritários), hepatite B, tríplice viral, febre amarela e antitetânica.

A Feira Vida e Saúde é outra ativação prevista, no domingo. Nela, serão ofertados atendimentos gratuitos e individualizados, com a presença de aproximadamente 30 profissionais das áreas de nutrição, psicologia, enfermagem, fisioterapia, medicina e educação física. Serviços como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, sessões de massagem relaxante e orientações sobre hábitos saudáveis estarão disponíveis. 

Recomenda-se que, para se vacinar, os clientes levem documento de identificação e a caderneta de imunização. É válido ressaltar que os atendimentos serão por ordem de chegada.

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti

 

Saiba Mais

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 17/09/2025 19:13
x