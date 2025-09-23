Criminosos que se passaram por policiais federais em assalto são presos

Dois homens foram presos suspeitos de se passarem por policiais federais para invadir e assaltar uma casa no Guará em maio deste ano. Durante a ação, os criminosos portavam armas de fogo e usaram violência, sufocando as vítimas com as mãos, além de fazerem graves ameaças. Eles roubaram objetos avaliados em cerca de R$ 100 mil.

Vídeos de uma câmera de segurança da região registra o momento em que os criminosos chegam em um HB20 branco e estacionam em frente à casa. Os suspeitos descem do veículo e, por um tempo, parecem conversar com os moradores do local, até que entram na casa. Depois de alguns minutos, os criminosos saem da casa, entram rapidamente no carro e fogem. Veja:

As prisões preventivas foram cumpridas na manhã desta terça-feira (23/9), junto com dois mandados de busca e apreensão. No dia do crime, os assaltantes utilizaram um HB20 branco com placas adulteradas. As investigações indicam que pelo menos quatro pessoas participaram da ação.

Um dos detidos, de 30 anos, foi preso em Águas Lindas (GO) e não tinha antecedentes criminais. O outro, de 45 anos, já possuía extensa ficha por homicídios e roubos, além de ligação com uma facção criminosa que tenta se estabelecer no Distrito Federal. Ele foi capturado dentro do sistema penitenciário, onde deveria estar cumprindo pena.

Segundo a Polícia Civil, esse investigado aproveitou a saída temporária para não retornar ao presídio e, em liberdade, voltou a praticar crimes — entre eles o assalto agora investigado.

Os envolvidos já identificados responderão por roubo circunstanciado pela restrição da liberdade das vítimas e pelo uso de arma de fogo, além de adulteração de sinal identificador de veículo, porte ilegal de arma e lesão corporal. As penas podem chegar a até 30 anos de prisão.

