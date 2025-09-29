CB.Poder recebe prêmio de excelência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos entrevistados do programa CB.Poder: projeto completa dez anos com credibilidade em alta - (crédito: CB Poder)

O programa CB.Poder, uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, será homenageado, amanhã, com o Prêmio Engenho de Jornalismo, em cerimônia na sala Martins Pena do Teatro Nacional. A distinção representa não apenas um marco na trajetória do projeto, mas um reconhecimento ao esforço coletivo de profissionais que acreditam no jornalismo como ferramenta de transformação social. Criado como um espaço modesto na internet, o CB.Poder atravessou diferentes fases e hoje se consolida como uma das principais referências de cobertura política no país.

O Prêmio Engenho de Comunicação foi criado há 21 anos pela jornalista Kátia Cubel, com o objetivo de valorizar os profissionais de imprensa de Brasília. Desde então, tornou-se um dos mais prestigiados reconhecimentos do setor, destacando iniciativas que se firmam pelo rigor informativo e pela contribuição ao debate público. "Ao longo dessas duas décadas, o prêmio se consolidou como uma ação de fortalecimento da comunicação como instrumento de cidadania e de combate à desinformação. Ele mostra à sociedade a relevância do trabalho jornalístico e a necessidade de valorizar os profissionais que se dedicam a esse ofício", destacou Cubel.

Da internet para a TV

O CB.Poder surgiu inicialmente como um blog e uma conta no Twitter, com a proposta de narrar os bastidores da política local. O espaço ampliava para o ambiente digital o trabalho consistente que já era realizado no jornal impresso, por meio de reportagens e colunas, entre elas a Eixo Capital, assinada por Ana Maria Campos.

"Há 10 anos, numa idealização da diretora de redação do Correio, Ana Dubeux, e do então superintendente da TV Brasília, Luis Eduardo Leão, o programa nasceu para aprofundar os debates da cidade. Graças à credibilidade e ao trabalho de uma grande equipe, o CB.Poder foi se tornando um programa de entrevistas indispensável para quem faz ou deseja compreender as principais visões sobre o DF e o país", lembra Ana Maria.

Para a colunista, o êxito também está na pluralidade. "Entrevistamos muitas personalidades relevantes, realizamos debates com candidatos à Presidência da República, ao Governo do DF, ao Senado e até à OAB. Recebemos políticos e especialistas de diferentes vertentes. O programa é um sucesso porque é aberto a todos", avalia.

Credibilidade

O projeto garantiu ao público um espaço de entrevistas aprofundadas, análises críticas e debates plurais sobre temas centrais da política brasiliense e nacional. Essa evolução consolidou o CB.Poder como sinônimo de informação confiável em um cenário frequentemente marcado pela polarização e pela circulação de notícias falsas.

Ao longo de sua trajetória, o programa foi pioneiro em iniciativas de impacto. Foi o único da TV brasileira a realizar sabatinas com todos os presidenciáveis nas últimas eleições. Também organizou debates com candidatos ao Governo do DF em três pleitos consecutivos e entrevistas com postulantes à presidência da OAB e à reitoria da Universidade de Brasília.

Durante a pandemia de covid-19, o CB.Poder prestou um serviço fundamental ao criar, em parceria com a UnB, uma sala de crise. O espaço ofereceu informações seguras e científicas para orientar a população sobre prevenção e tratamento da doença, em um momento em que a desinformação avançava de forma alarmante.

Expansão

O sucesso do formato abriu caminho para novos projetos. Do CB.Poder nasceram o CB.Saúde e o CB.Agro, ampliando o alcance da cobertura jornalística e aprofundando discussões em áreas estratégicas para a sociedade. Ambos reforçam o compromisso do grupo em oferecer conteúdo de qualidade, confiável e alinhado aos desafios contemporâneos.









