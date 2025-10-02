InícioCidades DF
Contaminação por metanol

Caso Hungria: Vigilância apreende vodka em rede de supermercados do DF

Além de consumir a bebida de uma distribuidora de Vicente Pires, o cantor Hungria comprou outras garrafas de vodka num supermercados 24 horas da capital. Todo o lote da bebida foi apreendido pela Vigilância Sanitária

Distribuidora de Vicente Pires é interditada - (crédito: Walkyria)
Distribuidora de Vicente Pires é interditada - (crédito: Walkyria)

A Vigilância Sanitária descobriu que uma rede de supermercados do DF tinha vodka do mesmo lote da ingerida pelo cantor Hungria, internado com suspeita de intoxicação por metanol. Todo o estoque foi apreendido cautelarmente e encaminhado para análise laboratorial no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). 

As equipes fizeram a fiscalização após descobrir que, além de consumir a bebida de uma distribuidora de Vicente Pires, o cantor comprou outras garrafas de vodka num supermercados 24 horas da capital. Segundo o governo, os responsáveis pelo estabelecimento estão dando suporte à apuração e forneceram todas as notas fiscais dos produtos para a Vigilância Sanitária. 

A Secretaria de Saúde do DF destacou, em nota, que ocorrendo um caso suspeito de intoxicação por metanol, é preciso fazer contato com o CIATox por meio dos telefones 9 9288-9358 e 0800 644 6774 para orientações sobre o manejo clínico.

Além disso, os profissionais de saúde devem fazer a notificação imediata e obrigatória ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS/DF) com preenchimento e envio da ficha de intoxicação exógena do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) para o e-mail notificadf@saude.df.gov.br.

 

 

Por Carlos Silva e Adriana Bernardes
postado em 02/10/2025 18:52 / atualizado em 02/10/2025 19:06
