Caso Hungria: Vigilância apreende vodka em rede de supermercados do DF

A Vigilância Sanitária descobriu que uma rede de supermercados do DF tinha vodka do mesmo lote da ingerida pelo cantor Hungria, internado com suspeita de intoxicação por metanol. Todo o estoque foi apreendido cautelarmente e encaminhado para análise laboratorial no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

As equipes fizeram a fiscalização após descobrir que, além de consumir a bebida de uma distribuidora de Vicente Pires, o cantor comprou outras garrafas de vodka num supermercados 24 horas da capital. Segundo o governo, os responsáveis pelo estabelecimento estão dando suporte à apuração e forneceram todas as notas fiscais dos produtos para a Vigilância Sanitária.

A Secretaria de Saúde do DF destacou, em nota, que ocorrendo um caso suspeito de intoxicação por metanol, é preciso fazer contato com o CIATox por meio dos telefones 9 9288-9358 e 0800 644 6774 para orientações sobre o manejo clínico.

Além disso, os profissionais de saúde devem fazer a notificação imediata e obrigatória ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS/DF) com preenchimento e envio da ficha de intoxicação exógena do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) para o e-mail notificadf@saude.df.gov.br.