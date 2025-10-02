Fã de Hungria há 10 anos aguarda no hospital por notícias do cantor

o jovem decidiu ir até a porta do hospital DF Star, onde o cantor segue internado em estado grave após suspeita de intoxicação - (crédito: Vitória Torres/CB/D.A.Press)

Desde 2013, Guilherme Vieira, 23 anos, acompanha de perto a carreira de Gustavo da Hungria Neves, o Hungria. Nesta quinta-feira (2/10), o jovem decidiu ir até a porta do hospital DF Star, onde o cantor segue internado em estado grave após suspeita de intoxicação por bebida adulterada. Ele aguarda notícias do ídolo, a quem diz considerar um amigo.

Leia também: Médico de Hungria não descarta hipótese de contaminação por metanol

“Com essa notícia muito triste de que ele ingeriu bebida adulterada, eu vim fazer uma visita aqui no hospital para saber um pouco do estado de saúde do meu ídolo. Espero que logo ele saia e volte para os palcos”, disse Guilherme.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além da admiração pela música, o jovem construiu também uma ligação profissional com Hungria. Em 2023, recebeu do cantor a proposta de se tornar revendedor dos produtos da HartsByHungria, marca oficial do artista.

“Ele me ofereceu uma oportunidade para trabalhar na empresa dele, revender alguns produtos para ter uma renda extra. Eu virei revendedor oficial, vendedor oficial e, hoje, sou representante de vendas da marca. Vendemos cheirinho odorizante automotivo com a letra H, de Hungria. Todos os carros do DF têm”, contou.

“Não sou apenas fã, sou amigo”, completou.