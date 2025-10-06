Homem detido com possíveis explosivos queria vender material, diz PMDF

A área foi isolada após a identificação de objetos semelhantes a dinamites, o que mobilizou equipes da Polícia Militar, Bope e Corpo de Bombeiros - (crédito: Davi Cruz/CB)

A detonação controlada de um material suspeito na Rodoviária de Planaltina, realizada pelas forças de segurança levou à prisão de um homem, de 33 anos, que confirmou a tentativa de tentar vender os explosivos, nesta segunda-feira (6/10). Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ele admitiu que portava os artefatos e pretendia negociar o material por R$ 800 após divulgá-lo em um grupo de WhatsApp. O caso ainda depende de perícia para confirmar a natureza dos objetos.

De acordo com o 2º tenente Hybsen, do 14º Batalhão da PM, responsável pela coordenação da ocorrência, a prioridade das equipes foi garantir a segurança da população e isolar a área. “A segurança dos populares foi a primeira preocupação. Fizemos a contenção do local e, depois disso, deslocamos o indivíduo detido para a 16ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis”, afirmou.

O suspeito, que possui passagens por crimes como estelionato, ameaça e receptação, foi identificado após denúncia de um popular, que percebeu seu comportamento nervoso em uma parte do estacionamento. Os policiais do 14º BPM localizaram o homem no terminal e ao perceber a aproximação da militares, ele deixou uma sacola no chão e tentou se afastar. Apesar de nada ilícito ter sido encontrado com ele, o suspeito afirmou que a sacola continha explosivos e que pretendia comercializar o material.

O tenente explicou que, diante da situação, foi acionada a Operação Petardo, protocolo utilizado em casos de ameaça por explosivos. “Com o isolamento da área, acionamos o esquadrão anti-bombas. Eles fecharam o perímetro e preparam o cenário para detonação do possível artefato”, disse. De acordo com o 2º tenente, será possível confirmar se o material era um explosivo com o laudo pericial. “Não posso atestar a veracidade antes disso”, destacou.