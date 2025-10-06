Suspeita de bomba na Rodoviária de Planaltina mobiliza PMDF

Uma suspeita de bomba na Rodoviária de Planaltina mobilizou as forças de segurança na manhã desta segunda-feira (6/10). Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), explosivos semelhantes a dinamites teriam sido encontrados no local.
Equipes especializadas estão isolando a área e avaliando a situação. O Correio acompanha o caso.
Nota em atualização.
postado em 06/10/2025 10:28 / atualizado em 06/10/2025 10:31