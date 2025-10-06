Suspeita de bomba na Rodoviária de Planaltina mobiliza PMDF

01/02/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Polícia Militar mobilizada na ocorrência de sequestro na 512 sul. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Uma suspeita de bomba na Rodoviária de Planaltina mobilizou as forças de segurança na manhã desta segunda-feira (6/10). Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), explosivos semelhantes a dinamites teriam sido encontrados no local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Equipes especializadas estão isolando a área e avaliando a situação. O Correio acompanha o caso.

Nota em atualização.