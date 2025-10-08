GDF define regras para recesso de fim de ano dos servidores. Entenda - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Portaria que estabelece as regras para o recesso de fim de ano dos servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional definiu que a comemoração das festas de final de ano será dividida em dois períodos: de 22 a 26 de dezembro e de 29 de dezembro a 2 de janeiro de 2026.

De acordo com a norma, os servidores deverão se revezar entre os dois períodos, de modo a garantir a continuidade dos serviços públicos, especialmente o atendimento à população.

O recesso deverá ser compensado até 31 de maio de 2026.

Os órgãos que prestam serviços essenciais ou que funcionam em regime de plantão terão autonomia para regulamentar o recesso de acordo com suas necessidades operacionais.

O controle da frequência dos servidores ficará sob responsabilidade da chefia imediata.

A portaria entra em vigor na data de sua publicação.