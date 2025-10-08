Botão de emergência da Uber passa a coletar dados da viagem ao 190 no DF

O DF é a sexta unidade federativa do país a implementar a ferramenta, e a primeira do centro-oeste - (crédito: Reprodução/Agência Brasília)

A partir desta semana, o aplicativo da Uber terá o botão de emergência oficialmente integrado à Polícia Militar (PMDF). Agora, o passageiro ou motorista que utilizar a função enviará automaticamente a localização em tempo real e informações do veículo, condutor e solicitante para o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).

O botão “Ligar para a Polícia”, que é simbolizado no aplicativo por um escudo, aparece no início da corrida e permanece disponível em todo o trajeto. A funcionalidade, que liga automaticamente para a central do 190, agora coleta informações da corrida de forma automática, permitindo que o solicitante relate a situação sem informá-las manualmente.

A iniciativa faz parte do acordo de cooperação técnica firmado entre a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e a Uber, em abril. Também está prevista a capacitação continuada dos operadores do 190, para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), assegurando que as informações coletadas sejam usadas unicamente para fins de segurança e resposta a emergências.

A tecnologia é implementada em mais de 1.200 cidades nos Estados Unidos e em países como México, Canadá e África do Sul. No Brasil, o DF é a sexta unidade federativa a implementar a ferramenta — seguindo o Rio de Janeiro, Maranhão, Amazonas, Pará e Bahia —, fornecida pela RapidSOS, empresa norte-americana de envio de dados para emergências.

