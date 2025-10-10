Depois de deixar o PL, José Roberto Arruda está buscando o futuro em outra legenda. Um almoço, ontem, com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, abriu conversas promissoras para uma possível candidatura em 2026.
Fechado
O empresário Paulo Octávio, presidente regional do PSD-DF, participou do almoço ao lado de Kassab e Arruda. Mas deixa claro que está fechado com Celina Leão (PP) e Ibaneis Rocha (MDB) para a disputa ao Palácio do Buriti e ao Senado, em 2026. "Arruda será bem-vindo para concorrer a um mandato de deputado federal", afirma PO.
Aliados do Arruda
Ontem, no almoço da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do DF (Assor), em uma churrascaria na Vila Planalto, o senador Izalci Lucas (PL-DF) e o deputado Alberto Fraga (PL-DF) defendiam a candidatura de Arruda ao governo. Alguns até sugeriam
que Fraga pode ser o vice. Mas se a ideia prosperar,
o deputado terá de mudar de partido.
Lado escolhido
O presidente do Sindicato dos Médicos, Gutemberg Fialho, esteve ontem no almoço da Assor e garantiu que, se Arruda for candidato, estará no palanque do ex-governador.
Administrar é fácil…
O presidente do Tribunal de Contas do DF, Manoel de Andrade, com a experiência de quem lida com as contas do DF há 25 anos, disse ontem ao Correio: "Administrar o Distrito Federal é muito fácil. Não falta dinheiro".
Agora é federal
Candidato ao Palácio do Buriti em 2022, o Coronel Moreno teve pouco mais de 45 dias de campanha, era pouco conhecido e teve 94,1 mil votos — correspondente a 5,68% do total. Ficou em quarto lugar, na frente da senadora Leila do Vôlei (PDT) e do senador Izalci Lucas (PL). Agora, o oficial, que integra o grupo da vice-governadora Celina Leão (PP), vai se filiar ao PP e pretende concorrer a um mandato de deputado federal.
Estreias
Além de ser o primeiro titular da recém-criada Secretaria de Juventude do DF, André Kubitschek é o primeiro descendente do ex-presidente Juscelino Kubitschek a assumir uma secretaria de Estado na capital que o bisavô fundou. A avó materna de André, Márcia Kubitschek, foi vice-governadora do DF, ao lado de Joaquim Roriz, e deputada federal constituinte. O pai, Paulo Octávio, foi vice-governador, secretário de Desenvolvimento Econômico e chegou a assumir o governo do DF.
Bandeira
As políticas da Secretaria de Juventude do DF serão uma bandeira importante para que André Kubitschek se torne conhecido no eleitorado do DF. O jovem empresário pretende concorrer a um mandato de deputado federal no próximo ano.
Boa largada
André Kubitschek começou bem. O salão branco do Palácio do Buriti estava lotado para a posse dele, ontem. Teve gente que precisou ficar do lado de fora.
