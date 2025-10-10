Confira funcionamento de equipamentos públicos durante o feriado

Hospital Regional da Asa Norte opera em bandeira vermelha e atende apenas pacientes urgentes. Ambulatório do Hran - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Com a comemoração do Dia de Nossa Senhora Aparecida neste domingo (12/10), uma programação extensa está prevista no Espaço da Padroeira, no Eixo Monumental. Em função da data, órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) funcionarão em horários especiais.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou, nessa quinta-feira (9/10), um decreto que garante a gratuidade do transporte público coletivo nos dias 10 e 11 de outubro, além do próprio domingo (12), em razão das celebrações religiosas alusivas às festividades de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

O benefício será válido para este sábado, das 14h às 24h, e abrange todos os sistemas de transporte público coletivo do DF, incluindo ônibus e metrô. Já no domingo, o funcionamento da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) começará mais cedo, às 5h30, e seguirá até às 21h30. A passagem é gratuita devido ao programa Vai de Graça, instituído em fevereiro.

Diversão

O Zoológico de Brasília vai abrir normalmente no domingo, de 8h30 às 17h, com entrada permitida até as 16h. O Jardim Botânico de Brasília também estará aberto, das 9h às 17h. Nos dois equipamentos, a entrada será gratuita graças ao programa Lazer para Todos, instaurado por este GDF em março deste ano. O mirante da Torre de TV estará aberto, das 9h às 18h45.

Cidadania e Justiça

Não haverá atendimento presencial nas unidades do Procon e do Na Hora no feriado. Os atendimentos voltam a acontecer normalmente na segunda-feira (13), a partir das 8h.

Também estão fechadas as unidades do Conselho Tutelar e o Centro Integrado 18 de Maio. Apesar disso, as demandas urgentes podem ser registradas por telefone.

No caso do Conselho Tutelar, os registros podem ser feitos pelo número de telefone 125, contato da Coordenação do Sistema de Denúncias de Violação de Direitos da Criança e do Adolescente (Cisdeca). Já as demandas urgentes do Centro Integrado 18 de Maio serão atendidas pelo telefone (61) 98314-0636, das 8h às 20h.

Os núcleos do Direito Delas também estarão fechados, mas atendendo em regime de plantão por meio do telefone (61) 98382-0130.

Água e energia

Os serviços da CEB IPes voltados ao atendimento ao público (manutenção e registro de demandas) funcionam normalmente, 24h por dia. O atendimento é pelo telefone 155, pelo aplicativo Ilumina DF ou pelo site.

As lojas de atendimento presencial da Neoenergia Brasília estarão fechadas. Os canais de suporte estão disponíveis diariamente, 24h.



A Caesb informa que não haverá atendimento presencial na sede e nos escritórios de atendimento, mas as equipes de Operação e Manutenção trabalharão normalmente. Os consumidores que precisarem da companhia podem ligar para a Central de Atendimento, telefone 115. Também podem solicitar serviços pelo WhatsApp (61) 3029-8115, pelo aplicativo ou pelo site da companhia.

Assistência social

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) funcionará através do Núcleo de Assistência Jurídica do plantão. O atendimento de demandas urgentes acontece de modo presencial, no Bloco B do Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, e pelo WhatsApp, inclusive na madrugada. O telefone é (61) 99359-0015.

A Casa da Mulher Brasileira terá o funcionamento normal, 24 horas, assim como a Casa Abrigo. Os centros especializados de atendimento às mulheres (Ceams) e o Espaço Acolher estarão fechados.

Parques

O Instituto Brasília Ambiental informa que todas as unidades de conservação (UCs) administradas pela autarquia funcionarão normalmente no domingo, sem nenhuma alteração no atendimento.

– Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul: das 6h às 18h;

– Parque Ecológico de Águas Claras: das 6h às 22h;

– Parque Ecológico Areal: das 6h às 22h;

– Parque Ecológico da Asa Sul: das 6h às 20h;

– Parque Distrital das Copaíbas: das 6h às 18h;

– Parque Ecológico Cortado: das 6h às 20h;

– Monumento Natural Dom Bosco: das 6h às 20h;

– Parque Ecológico Ezechias Heringer: das 6h às 22h;

– Parque Ecológico do Gama: das 6h às 22h;

– Parque Ecológico do Lago Norte: das 6h às 20h;

– Parque Ecológico Olhos d’Água: das 5h30 às 20h (portal principal) e das 6h às 18h (laterais);

– Parque Ecológico do Paranoá: das 6h às 20h;

– Parque Ecológico Península Sul: das 6h às 18h;

– Parque Ecológico do Riacho Fundo: das 6h às 18h;

– Parque Ecológico Saburo Onoyama: das 6h às 18h;

– Parque Ecológico Sucupira: das 6h às 18h;

– Parque Ecológico Três Meninas: das 7h às 19h;

– Parque Ecológico Veredinha: das 6h às 18h.

Saúde

Samu – Atendimento 24 horas, pelo telefone 192.

Emergências – As dos hospitais regionais, as unidades de pronto-atendimento (UPAs) e a Casa de Parto de São Sebastião atendem de forma ininterrupta, 24 horas por dia.

Emergência odontológica – A emergência odontológica do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) funciona 24 horas, inclusive durante o feriado de 12 de outubro. Nos hospitais regionais do Gama (HRG) e de Taguatinga (HRT), as emergências odontológicas funcionam das 7h às 19h, tanto no sábado (11) quanto no domingo (12).

CAPS – Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas III (Caps AD III) funcionarão de forma ininterrupta. Os dos tipos I e II, inclusive Caps AD II e Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi), não abrem ao longo do fim de semana, voltando a funcionar na segunda-feira (13).

Vacinação - Haverá vacinação no sábado (11/10) e no domingo (12/10). Confira a lista completa dos locais no site.

UBS – As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão fechadas no domingo (12/10), voltando a atender normalmente no dia 13 (segunda).

Farmácias de Alto Custo – Funcionam no sábado (11/10), das 7h às 12h, fechando no domingo (12/10). O atendimento volta a acontecer normalmente na segunda (13/10).

Ambulatórios e policlínicas – Os ambulatórios e as policlínicas não abrem no feriado, voltando ao horário normal na segunda (13/10).

Com informações da Agência Brasília