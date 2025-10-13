Vídeo: Advogado ataca funcionário em hotel de luxo com taça de vinho

Um advogado de 35 anos foi preso em flagrante durante um happy hour em um hotel de luxo, na Asa Norte, nesse sábado (11/10), após agredir um funcionário com uma taça de vinho. A vítima defendia uma advogada que teria sido assediada por Adônis Martins Alegre. O suspeito foi autuado por lesão corporal grave, importunação sexual e perseguição.

Ao chegar à 5ª Delegacia, o advogado não foi ouvido devido ao estado de embriaguez, informou o delegado plantonista Sérgio Bautzer.

Confira o vídeo:

Alegre foi solto na audiência de custódia e ainda não foi interrogado. Ouvido pelo Correio, o delegado plantonista aguarda que o autor apresente-se na delegacia para prestar sua versão. Também espera o resultado do exame do corpo de delito da vítima, para averiguar a gravidade da agressão, e se o caso configura tentativa de homicídio.

De acordo com Vinicius Simino, advogado de defesa de Adônis Alegre, as alegações de importunação sexual e perseguição não têm fundamento. Quanto à acusação de lesão corporal, o investigado teria apenas se defendido de agressões sofridas, após uma confusão generalizada.

Em nota, Simino acrescenta que o vídeo mostra a postura defensiva de seu cliente e defende que Alegre agiu de forma defensiva: "Terceiros tiveram que segurar o Sr. Adônis para ele não cair. Diante da agressão, o Sr. Adônis reagiu com um único golpe, exclusivamente com a intenção de cessar o ataque e se defender".

Ainda segundo a defesa, ainda não há previsão de o suspeito depor na polícia.

A Polícia Militar do DF foi acionada na madrugada do sábado (11). O advogado é morador de Porto Alegre e estava em Brasília participando de evento promovido por uma plataforma jurídica digital. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na 5ª Delegacia, o autor teria perseguido uma colega de Bocaiúva (MG) pelo ambiente da festa em que estavam, no hotel Royal Tulip Brasília, "ultrapassando os limites do tolerável".

Após o ocorrido, Alegre "passou a mão na nádega" de outra advogada, moradora do município de Poço Fundo (MG). Foi durante a importunação sexual que o funcionário interveio e acabou atingido pelo advogado com uma taça de vinho. O colaborador do evento foi encaminhado ao Hospital de Base e ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.