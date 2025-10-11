Advogado é preso por importunar sexualmente duas colegas de profissão em evento

Um advogado de 35 anos foi preso em flagrante na madrugada de sábado (11/10) após suspeita de ter importunado sexualmente duas advogadas e agredido um homem durante um happy hour que reunia profissionais de advocacia realizado em um hotel da Asa Norte, em Brasília.



De acordo com o boletim de ocorrência registrado na 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), primeiro, o homem perseguiu uma advogada pelas dependências do local "ultrapassando os limites do tolerável".

Posteriormente, "passou a mão na nádega" de outra advogada.

Um colaborador do evento tentou intervir, mas acabou sendo ferido no rosto com uma taça de vinho quebrada, após ser atingido pelo suspeito, que estava com traços de embriaguez. Ele foi socorrido por participantes do evento e encaminhado para atendimento médico no Hospital de Base e ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.

Adonis foi contido até a chegada da Polícia Militar e levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de importunação sexual, lesão corporal grave e perseguição. Segundo a polícia, o interrogatório não pôde ser realizado de imediato devido ao estado de embriaguez do detido.



A Comissão de Prerrogativas da OAB-DF foi comunicada da prisão durante a madrugada. O caso será encaminhado ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.



O Correio tentou contatar a defesa do advogado, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.