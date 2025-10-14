Vigilância sanitária fecha fábrica de cosméticos naturais no DF

Uma fábrica de cosméticos naturais do DF foi fechada e teve seus produtos recolhidos após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Diretoria de Vigilância Sanitária (Divisa). A medida, publicada nesta segunda (13/10) no Diário Oficial da União (DOU), suspendeu a comercialização, a distribuição, a fabricação e o uso dos produtos da empresa Aquária Cosmética Natural Ltda, que, de acordo com os órgãos, não seguia as boas práticas de fabricação de cosméticos.

As “falhas críticas e a ausência de implantação de procedimentos exigidos pelas normas sanitárias vigentes” foram observadas durante inspeção sanitária, que ocorreu no dia 8 de setembro deste ano. A ação foi motivada por manifestação do Conselho Regional de Química da 12ª Região, que apontava irregularidades no processo produtivo.

A empresa foi interditada no momento da inspeção, após a Vigilância Sanitária verificar irregularidades no processo produtivo, e todos os produtos foram interditados. Nas redes sociais da fabricante, sem atualização desde abril de 2020, estão expostos produtos como shampoo, condicionador, sabonete líquido, creme corporal, desodorante e óleo corporal.

O Correio procurou a empresa Aquária Cosmética Natural Ltda pelos meios de comunicação oficiais, mas não obteve resposta até o momento.