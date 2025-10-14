Celina Leão lamenta morte de agente penitenciário e reforça apoio à categoria

Durante agenda oficial nesta terça-feira (14/10), em São Sebastião, a governadora em exercício, Celina Leão (PP), comentou sobre o assassinato do agente penitenciário Henrique André Venturini. A vítima, que também trabalhava como motorista de aplicativo, foi encontrada morta dentro do carro, após ser atacada com golpes de arma branca por dois indivíduos, que já foram presos.

“Estamos acompanhando e a gente traz muito pesar sobre isso”, disse Celina. A chefe do Buriti reforçou a importância do GDF ter um olhar para os profissionais. “É uma carreira que eu acompanho desde quando eu era deputada distrital, que eu tenho muito carinho. Sempre terão o nosso olhar e o nosso reconhecimento dessa profissão”, declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Caso

O agente penitenciário Henrique André Venturini, de 38 anos, também motorista de aplicativo, foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, na QS 8 do Riacho Fundo II, por volta das 23h, nesta segunda (13). Ele foi encontrado dentro do carro, com ferimentos provocados por arma branca, após tentar dirigir por alguns metros, mas perdeu o controle e colidiu contra um obstáculo. A morte foi constatada ainda no local.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um jovem de 18 anos e apreendeu um adolescente de 17 suspeitos de participação no crime. O menor de idade foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), enquanto o rapaz foi conduzido à 29ª Delegacia de Polícia, onde responderá por latrocínio.