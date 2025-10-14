UnB sedia conferência internacional sobre desinformação e regulação digital

A Universidade de Brasília (UnB) recebe, nos dias 20 e 21 de outubro, a 2ª Conferência Internacional de Integridade da Informação sobre a “regulação de plataformas digitais e a salvaguarda da democracia”. O evento, que ocorre na Faculdade de Comunicação, no Auditório Pompeu de Sousa, contará com a presença de pesquisadores internacionais, profissionais da comunicação, gestores públicos e representantes da sociedade civil. A proposta é debater a informação na era digital.

A programação e as inscrições, gratuitas, podem ser conferidas por meio deste link.

A conferência conta com quatro mesas de debate ao longo dos dois dias de programação, com destaque para o debate sobre escuta social e integridade da informação para o fortalecimento de políticas públicas, que conta com a participação do professor Giorgio Marcello, da Universidade da Calabria (Itália), de forma remota, além das participantes Maria Giovanna Guedes Farias, da UFC, Claudia Pereira Galhardi, do Projeto PMESDI, e mediação de Luciene Carrijo, da Controladoria-Geral do Distrito Federal.

Outra mesa aborda a desinformação como campo de estudo e traz os professores Afonso de Albuquerque, da UFF, Liziane Soares Guazina, da UnB, Ania Hernández, da Universidade de Havana, e mediação da professora da UFPI Ana Regina Rego, vencedora do Prêmio Luiz Beltrão de Maturidade Acadêmica 2025, importante premiação na área da comunicação.

“Nós estamos muito felizes com a oportunidade de realizar a 2ª conferência aqui na Universidade de Brasília. A UnB hoje tem inúmeros grupos de pesquisa e projetos relacionados à integridade da informação e ao enfrentamento à desinformação… Então é uma alegria muito grande poder receber os colegas e as colegas aqui na Universidade e também poder contribuir com esse debate”, celebra a professora da UnB Liziane Guazina.

Além de mediar o debate sobre desinformação, a jornalista e pesquisadora Ana Regina Rego também lança seu livro, A Seta do Tempo, no evento. Os pesquisadores Marco Schneider e Enrique Huelva Unternbäumen também publicam seus trabalhos — Fascismo Zumbi e Linguagem e Cognição das Fake News, respectivamente.

“O meu livro traz um compilado de pesquisas que a gente trabalhou entre 2020 e 2024, voltadas para plataformas digitais, inteligência artificial e com foco muito grande na questão da desinformação”, diz Ana Regina Rego.

De acordo com a jornalista, o objetivo do livro é atingir a sociedade, furando a bolha acadêmica: “Procuro representar o que eu chamo de contemporâneo fraturado, que é atravessado por um capitalismo técnico-mercadológico, que nos transforma em um produto principal daquilo que se compra e daquilo que se vende nas plataformas digitais”.

Ao longo do evento, acontece de forma conjunta o II Workshop da Área de Comunicação e Informação sobre Regulação de Empresas de Plataformas de Comunicação, que abordará temas de enfrentamento à desinformação, regulação das plataformas digitais e desafios regulatórios com modelo de negócio das plataformas.

Ocorrem também os seguintes eventos: II Encontro Presencial da Rede Nacional de Combate à Desinformação (RNCD); II Simpósio da Rede de Estudos em Ciência da Informação sobre Desinformação (RECIDES); I Encontro da Associação Nacional de Estudos em Desinformação (ANEDe).

Serviço:

2ª Conferência Internacional de Integridade da Informação / 2º Workshop da Área de Comunicação

Data: 20 e 21 de outubro de 2025

Local: Auditório Pompeu de Sousa, Faculdade de Comunicação da UnB, em Brasília

Inscrições gratuitas e programação: https://odorico.ibict.br/evento/conferencia-i3/









