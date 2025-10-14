Morre o jornalista Luiz Recena Grassi, aos 73 anos

O jornalista Luiz Recena Grassi morreu nesta terça-feira (14/10), às 00h29, em Brasília, aos 73 anos. Recena enfrentava problemas de saúde e estava sob cuidados médicos nas últimas semanas, segundo nota enviada pela família.

Luiz deixa a esposa e jornalista, Rozane Oliveira, e dois filhos: Jaime Recena, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (ABICAB), e o jornalista Diego Recena. A família agradeceu o apoio de amigos, colegas e das equipes médicas que o acompanharam nos últimos dias. As informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas.

Com uma carreira de mais de quatro décadas na imprensa, Recena acumulou passagens marcantes por importantes veículos nacionais e internacionais. Entre 1982 e 1985, atuou na Rede Globo de Televisão como chefe de reportagem, além de editor do Jornal Nacional e do Jornal da Globo. Foi repórter especial do Correio Braziliense entre 1986 e 1997, período em que trabalhou como correspondente internacional em Moscou e Paris.

Entre 1988 e 1992, colaborou com a agência russa Tass, no serviço de notícias em português, e simultaneamente foi correspondente para veículos como Jornal do Brasil, Agência Estado, Rádio Eldorado, Diário de Notícias (Lisboa) e Deutsche Welle. De 1998 a 2004, foi diretor de redação da Gazeta Mercantil, também assumindo a direção-regional das sucursais de Brasília, Recife e Rio de Janeiro. Em 2005, comandou a reformulação editorial da Tribuna do Brasil como editor-chefe.

Graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em 1975, Recena era um profissional respeitado e voz atuante na imprensa brasiliense. Também era reconhecido por sua postura crítica, integridade e dedicação ao ofício jornalístico.

Recena também era escritor e lançou pela editora SENAC/DF o livro Baco — em busca da pizza perfeita, que narra a história dos 10 anos do restaurante, em 2009. Outra obra foi Rússia condenada, a primeira guerra mundial com alta tecnologia, resultado do período como correspondente no exterior. Também foi editor responsável da obra Constituição & Democracia.

Matéria segue em atualização.

