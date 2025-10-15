Energia é desligada temporariamente no Lago Norte e Paranoá nesta quarta (15)

O fornecimento de energia será temporariamente suspenso, nesta quarta-feira (15), no Lago Norte e Paranoá, onde a Neoenergia fará serviços de modernização da rede elétrica. Confira os locais e horários da suspensão:
Lago Norte — das 10h às 16h
- SHIN QI 10, Conjunto 07
- Núcleo Rural Córrego do Torto, Trecho 02, Quadra 01, Chácaras Iracema e Gargamel, 14A, 17, 21, 22, 25
Serviço: modernização da rede elétrica