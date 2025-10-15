Energia é desligada temporariamente no Lago Norte e Paranoá nesta quarta (15)

O fornecimento de energia será temporariamente suspenso, nesta quarta-feira (15), no Lago Norte e Paranoá, onde a Neoenergia fará serviços de modernização da rede elétrica. Confira os locais e horários da suspensão:

Paranoá — das 10h às 16h

- Quadras 23, 26 e 27

Serviço: manutenção da rede elétrica

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, a Neoenergia informou que interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, com aparelho adaptado.