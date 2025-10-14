Neoenergia Brasília apresenta ações para temporada de chuvas no DF

*Por Ana Carolina Alli*

A Neoenergia apresentou nesta terça-feira (14/10), o plano de contingência operacional e de atendimento, além de investimentos realizados para essa estação aos administradores regionais e ao GDF. A iniciativa leva em consideração a previsão de fortes chuvas, aumento na incidência de raios e ventos que chegam a 60 km/h.

A distribuidora está preparada para triplicar o número de profissionais nas ruas e no Centro de Operações Integradas (COI), responsável por monitorar o sistema elétrico da capital 24 horas por dia, garantindo resposta rápida às ocorrências e segurança para a população.

O reforço operacional inclui engenheiros, técnicos, eletricistas e equipes de comunicação, que permanecerão de plantão 24 horas durante todo o período chuvoso. Os canais de atendimento também estão prontos para operar em dobro, com reforço nos serviços por telefone (116), WhatsApp (61 3465-9318), aplicativo e Agência Virtual.

O evento, realizado na Base Operacional da Neoenergia em Taguatinga, reuniu o diretor de Relacionamento com o Cliente da Neoenergia Brasília, Gustavo Álvares, o secretário de Governo, José Humberto Pires de Araújo, e os 33 administradores regionais do DF.

Apagões no DF

Na madrugada desta terça-feira (14/10), parte do Distrito Federal ficou às escuras após um apagão provocado por uma falha no Sistema Interligado Nacional (SIN). Segundo a Neoenergia Brasília, 35% dos clientes da capital foram afetados pela interrupção no fornecimento.

A queda de energia começou às 00h31 e deixou regiões administrativas do DF sem energia por 35 minutos. O restabelecimento foi feito de forma gradual, com autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS), e foi concluído às 1h06, quando todo o abastecimento foi normalizado.