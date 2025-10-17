Dia D da vacinação no DF mobiliza mais de 100 postos neste sábado (18/10)

A ação também reforça a importância da vacinação contra o sarampo, doença altamente contagiosa - (crédito: imagem Freepik)

Mais de 100 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de espaços públicos e centros de compras em todo o Distrito Federal, participam neste sábado (18/10) do Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. A ação tem como foco crianças e adolescentes de até 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias), com a oferta de todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunização, incluindo as doses contra sarampo e HPV.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Baixa vacinação deixa DF em alerta por causa de doenças controladas

Embora o público-alvo sejam os menores de 15 anos, adultos também poderão aproveitar a data para atualizar a caderneta vacinal. O evento principal será realizado às 10h, na Administração Regional do Riacho Fundo II, com a presença de representantes da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) e do Ministério da Saúde.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ação também reforça a importância da vacinação contra o sarampo, doença altamente contagiosa. A recomendação é que todas as pessoas entre 12 meses e 59 anos verifiquem se estão com a imunização em dia. O DF, por ser rota de viajantes e vizinho de estados com registro de casos, como Tocantins, mantém atenção redobrada.

Além disso, a faixa etária de 15 a 19 anos foi temporariamente incluída na vacinação contra o HPV, até o fim deste ano. O imunizante protege contra o Papilomavírus Humano, responsável por diversos tipos de câncer. O público de rotina permanece sendo meninos e meninas de 9 a 14 anos. Pesquisas indicam que até 60% da população terá contato com o vírus em algum momento da vida — e a vacina é a forma mais eficaz de prevenção.

A lista completa de locais e horários de vacinação está disponível no site da Secretaria de Saúde do DF.