Guará recebe Festival da Alegria, evento gratuito para o público infantil

O Guará recebe desta sexta (17) a domingo (19) o Festival da Alegria, evento gratuito voltado ao público infantil com oficinas criativas, recreação infantil, pintura facial, balão mania, espaço kids e brinquedos infláveis. O festival ocorre na Praça do Arerê, na QE 40 do Guará, em horários diferentes ao longo do fim de semana: na sexta-feira, das 14h às 19h; no sábado, das 14h às 20h; e no domingo, das 9h às 18h.
A programação conta com distribuição gratuita de picolé, pipoca, algodão-doce e apresentações musicais. Um dos destaques do festival será a presença de grupos infantis como a Patrulha Canina e a Turma do Scooby-Doo.
O evento é promovido pela Organização Social Vem Ser, com apoio da Prefeitura Comunitária da QE 40, da Administração Regional do Guará e da Secretaria de Turismo do DF.
Serviço:
Festival da Alegria
Local: Praça do Arerê (QE 40)
Entrada gratuita
Programação:
Sexta-feira (17)
-
14h às 19h — Playground e brinquedos infláveis
-
14h às 18h — DJ Caio
-
16h — Picolé, pipoca e algodão-doce
-
16h às 18h — Pincel Mágico Animação
-
17h — Comboio Kids
-
18h — Tia Shashá (Tia Shay)
Sábado (18)
-
14h às 20h — Playground e brinquedos infláveis
-
14h às 20h — DJ Caio
-
16h — Liberação de picolé, pipoca e algodão-doce
-
13h às 15h — Pincel Mágico Animação
-
17h — Comboio Kids
-
18h — Tia Shashá (Tia Shay)
-
19h — Show da Patrulha Canina
Domingo (19)
-
9h às 18h — Playground e brinquedos infláveis
-
10h às 16h — DJ Caio
-
10h às 12h — Pincel Mágico Animação
-
10h — Comboio Kids
-
13h — Liberação de picolé, pipoca e algodão-doce
-
16h — Tia Shashá (Tia Shay)
-
17h — Show da Turma do Scooby-Doo
*Com informações da Agência Brasília