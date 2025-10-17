Guará recebe Festival da Alegria, evento gratuito para o público infantil

O festival ocorre na Praça do Arerê (QE 40), com entrada gratuita - (crédito: Divulgação/Administração do Guará)

O Guará recebe desta sexta (17) a domingo (19) o Festival da Alegria, evento gratuito voltado ao público infantil com oficinas criativas, recreação infantil, pintura facial, balão mania, espaço kids e brinquedos infláveis. O festival ocorre na Praça do Arerê, na QE 40 do Guará, em horários diferentes ao longo do fim de semana: na sexta-feira, das 14h às 19h; no sábado, das 14h às 20h; e no domingo, das 9h às 18h.

A programação conta com distribuição gratuita de picolé, pipoca, algodão-doce e apresentações musicais. Um dos destaques do festival será a presença de grupos infantis como a Patrulha Canina e a Turma do Scooby-Doo.

O evento é promovido pela Organização Social Vem Ser, com apoio da Prefeitura Comunitária da QE 40, da Administração Regional do Guará e da Secretaria de Turismo do DF.

Serviço:

Festival da Alegria

Local: Praça do Arerê (QE 40)

Entrada gratuita

Programação:

Sexta-feira (17)

14h às 19h — Playground e brinquedos infláveis

14h às 18h — DJ Caio

16h — Picolé, pipoca e algodão-doce

16h às 18h — Pincel Mágico Animação

17h — Comboio Kids

18h — Tia Shashá (Tia Shay)

Sábado (18)

14h às 20h — Playground e brinquedos infláveis

14h às 20h — DJ Caio

16h — Liberação de picolé, pipoca e algodão-doce

13h às 15h — Pincel Mágico Animação

17h — Comboio Kids

18h — Tia Shashá (Tia Shay)

19h — Show da Patrulha Canina

Domingo (19)

9h às 18h — Playground e brinquedos infláveis

10h às 16h — DJ Caio

10h às 12h — Pincel Mágico Animação

10h — Comboio Kids

13h — Liberação de picolé, pipoca e algodão-doce

16h — Tia Shashá (Tia Shay)

17h — Show da Turma do Scooby-Doo

*Com informações da Agência Brasília