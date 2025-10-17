Recanto das Emas ganha nova creche com capacidade para 188 crianças

O Recanto das Emas ganhou o novo Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) Tamanduá Mirim, na quadra 510. Inaugurada nesta sexta-feira (17/10), a creche tem capacidade para atender 188 crianças em período integral. A obra, concluída em março deste ano, teve investimento de R$ 7,24 milhões e oferece estrutura completa para atendimento infantil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A unidade conta com 10 salas de atividades, sala multiuso, direção, secretaria, sala de professores, fraldários, lactário, sala de amamentação, refeitório, pátio coberto, sanitários para alunos e professores, playground, cozinha, despensa, rouparia, lavanderia, vestiários e copa para funcionários.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A entrega foi feita pela governadora em exercício Celina Leão (PP), que destacou a importância da expansão da rede de creches e o impacto na vida das famílias. “Nós nunca tivemos uma transformação tão grande no Distrito Federal. Nenhum estado no Brasil pode falar que vai zerar a fila de creche. Só nós estamos falando. Aqui no DF só vai ficar fora de creche a mãe que quiser, porque vaga nós temos”, afirmou.

A chefe do Buriti também ressaltou a relevância do espaço para mulheres que precisam conciliar trabalho e maternidade. “Muitas mulheres interrompem sua carreira profissional ou educacional porque não têm onde deixar suas crianças. Ter um lugar de acolhimento é fundamental”, ressaltou Celina.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, detalhou o funcionamento da unidade e reforçou a meta de eliminar filas de espera para creches. “Esse Cepi tipo 1 atende 188 crianças em tempo integral, com cinco refeições diárias, fraldas e toda a infraestrutura necessária. Nosso objetivo é que não exista mais fila de creche”, enfatizou a titular da pasta.

O administrador regional do Recanto das Emas, Carlos Dalvan, também participou da inauguração e celebrou a entrega da nova creche. “Hoje é um dia de alegria. Vemos famílias sendo assistidas, com espaço para deixar seus filhos bem cuidados. A obra foi rápida, de qualidade e feita com muito amor. O Recanto das Emas está no caminho da prosperidade”, disse.

Novas creches

Durante a cerimônia, Celina Leão ainda assinou a ordem de serviço para construção do Cepi da Quadra 104, também no Recanto das Emas. A nova unidade terá 10 salas de aula, capacidade para 188 crianças em tempo integral. As obras iniciaram em 10 de setembro deste ano e devem ser concluídas em julho de 2026. O investimento é de R$ 5,6 milhões.