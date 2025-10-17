Arniqueira promove ação social Outubro Rosa com atendimento gratuito

Em Arniqueira, ocorre neste sábado (18), a Ação Social Outubro Rosa. O evento faz parte das comemorações do aniversário da cidade e já se tornou tradicional na 33ª Região Administrativa do DF. Durante a programação, das 8h às 13h, em frente à sede da Administração Regional de Arniqueira – ADE Conjunto 02, Lotes 33 e 34, serão oferecidos serviços gratuitos à população, como testes rápidos, aferição de pressão arterial, orientações odontológicas, auriculoterapia, vacinação para adultos, entre outros.

O Outubro Rosa é um movimento de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, duas das doenças que mais afetam mulheres no Brasil. A detecção precoce aumenta consideravelmente as chances de cura e reduz a mortalidade, tornando o autocuidado uma ferramenta fundamental.

A ação social é promovida pela Administração Regional de Arniqueira e conta com o apoio do Sebrae, Senac, Codhab, Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte e Lazer, Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Águas Claras (OAB/DF).

Em novembro, a Administração de Arniqueira realiza atividades semelhantes para o Novembro Azul, voltadas à saúde do homem.

Serviço: