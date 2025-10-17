Concerto Outubro Rosa promove música e conscientização sobre câncer de mama

O Teatro Poupex, no Setor Militar Urbano (SMU), será o palco de uma celebração especial de arte, solidariedade e prevenção à saúde feminina nesta sexta-feira (17/10). O evento Concerto Outubro Rosa – Reciclando Sons & Elas Cantam Rita Lee tem o objetivo de unir música e conscientização em uma ação voltada ao combate ao câncer de mama.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Atividades serão realizadas no foyer do teatro, das 17h às 19h, com uma programação focada no acolhimento e na prevenção. O público será recebido com estandes informativos, atendimentos médicos e um buffet preparado para cerca de 300 mulheres, com foco em orientação e cuidado.

As portas do teatro serão abertas ao público às 19h45. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla. Os organizadores pedem a doação de absorventes íntimos, que serão destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade na Cidade Estrutural (DF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com capacidade para 650 pessoas, o concerto é livre e gratuito, dando prioridade a mulheres em tratamento oncológico. Mais do que um espetáculo musical, o evento se propõe a realizar um ato de amor, inclusão e conscientização.

Serviço

Concerto Outubro Rosa - Reciclando Sons & Elas Cantam Rita Lee

Data: 17 de outubro de 2025

Local: Teatro Poupex – SMU, Plano Piloto (Brasília-DF)

Ingressos: Gratuitos, mediante retirada pela plataforma online Sympla

Acesso solidário: Doação de absorventes íntimos, destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade da Cidade Estrutural-DF