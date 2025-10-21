Praça do Relógio recebe nesta semana ações do projeto Mulher, Não se Cale!

O programa é uma campanha de conscientização em combate à violência contra a mulher - (crédito: Divulgação)

Durante esta semana, a 4ª edição do projeto Mulher, Não se Cale! toma conta da Estação Praça do Relógio, no centro de Taguatinga, com a presença de um estande de beleza gratuito. O programa, realizado pelo Governo do DF por meio da Secretaria da Mulher (SMDF) é uma campanha de conscientização em combate à violência contra a mulher, que enfrenta o problema por meio do engajamento com a comunidade.

A parceria com o Metrô-DF promove a distribuição de cartazes, banners e adesivos educativos, em estações como Taguatinga Sul, Shopping e Samambaia Sul, “onde muitas mulheres são vítimas de assédio”, disse a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

O estande da beleza, que ocorre na Praça do Relógio durante esta semana, oferece serviços gratuitos de maquiagem, massagem e orientações sobre canais de denúncia. “Além de levar informação e mostrar os tipos de violência e a importância da denúncia, as equipes também oferecem serviços de beleza, que fortalecem o autocuidado e a autoestima feminina, passos necessários para o empoderamento”, afirma Celina Leão, vice-governadora do DF.

Onde buscar ajuda



Se você está passando por uma situação de violência, denuncie por meio do 197 (Polícia Civil), 190 (Polícia Militar), 180 (Central de Atendimento à Mulher) e Maria da Penha Online.



Confira, abaixo, os espaços especializados em atendimento psicológico à mulher disponíveis no DF:



- Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, da PCDF;

- Programa Direito Delas, da Secretaria de Justiça e Cidadania;

- Casa da Mulher Brasileira, em Ceilândia;

- Centro de Referência da Mulher Brasileira;

- Centro Especializado de Atendimento à Mulher;

- Espaços Acolher, vinculados à Secretaria da Mulher.



Mais informações no site: mulher.df.gov.br

*Com informações da Agência Brasília