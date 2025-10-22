Prêmio Mérito Varejista homenageia representantes do setor produtivo

Empresários e personalidades foram homenageados pela contribuição ao desenvolvimento econômico da capital do país no Prêmio Mérito Varejista 2025. O evento ocorreu na noite desta quarta-feira (22/10), no Dúnia Hall, no Lago Sul, e reuniu representantes do comércio, autoridades do poder público e do setor varejista.

Dez pessoas foram homenageadas na noite — seis varejistas do ramo de calçados, roupas e utensílios para casa; o diretor de relações institucionais do Correio Braziliense, Miguel Jabour; o secretário-geral do Sindicato dos Empregados no Comércio do DF, Geraldo Godinho; o secretário de Estado do Governo do DF, José Humberto; e o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio), José Aparecido.

Sebastião Abritta, presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista-DF), definiu o evento como forma de gratidão e reconhecimento. "Esse prêmio foi criado realmente para reconhecer esse trabalho e as personalidades que contribuem para a geração de emprego e renda, facilitando e ajudando os empresários do setor a seguir em frente. Hoje, o maior gargalo do varejo, sem sombra de dúvida, são as altas taxas de impostos. Isso atrapalha muito o setor, assim como a concorrência desleal com as vendas pela internet. Mas o varejo é determinado: ele tem facilidade para recomeçar. A cada dia, estamos vencendo obstáculos, e vamos continuar vencendo com a união de todos. Cada dia é um desafio, uma novidade, para manter o comércio de portas abertas", frisou.

Para Miguel Jabour, o mérito valoriza e reconhece o serviço prestado no setor. "O Correio me permitiu desenvolver a minha carreira com mais de 30 anos dentro do jornal. E essa empresa tem uma similaridade muito grande com os anunciantes, que sempre preferiram anunciar no nosso jornal."

"Esse evento é uma tradição em Brasília. É um prêmio importante, que valoriza as pessoas que trabalham para o desenvolvimento do DF, que se comprometem. E o Correio está comprometido com o crescimento da capital", destacou Guilherme Machado, presidente do jornal.

Setor em crescimento

José Aparecido, presidente da Fecomércio, também homenageado, enfatizou números importantes do setor: são 242 mil empresas, gerando mais de 350 mil empregos. Segundo ele, o setor de comércio e turismo corresponde a 93% do PIB do Distrito Federal. "Em 2024, o comércio da capital cresceu 4,5%, acima da média nacional. A expectativa para este ano é de um crescimento de 4,2%, novamente superando a média do Brasil. Já 2026 será um ano eleitoral e pode ser de grandes oportunidades, mas também de desafios em função do cenário político."

A vice-governadora do DF, Celina Leão, também participou do evento. "Esse é o reconhecimento daqueles que empreendem, que geram. A maior geração de empregos do DF vem do comércio. Estamos aqui em nome do Ibaneis para prestigiar este momento, para celebrar aqueles que serão premiados."