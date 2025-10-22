Curso gratuito e remoto oferece 600 vagas de produção audiovisuall

Estão disponíveis 600 vagas para o curso gratuito de audiovisual do Projeto Erudir. A ementa do curso possui aulas de roteirização, storytelling, fotografia, direção e edição, até gestão e finalização de vídeo, oferecendo uma formação completa e prática para quem deseja ingressar na área. As aulas são feitas de forma remota, sempre à noite (das 19h às 21h), e as inscrições podem ser realizadas por meio do site.

O curso, voltado para iniciantes, será ministrado em cinco dias, composto por 10 oficinas, com 100 horas/aula no total. Cada turma contará com 60 participantes, que, ao final do curso, serão convidados a realizar um documentário. As aulas também contarão com intérprete de libras e audiodescrição.

“O Erudir busca democratizar o acesso ao conhecimento audiovisual, promovendo inclusão social, capacitação profissional e estímulo à economia criativa local. É uma forma de preparar novos profissionais e incentivar o empreendedorismo cultural”, explica Juliana Alcântara, coordenadora do projeto.

A realização é do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), e tem como objetivo fortalecer o protagonismo juvenil e fomentar a economia criativa no DF.