Atendente e gerente comercial: veja vagas de emprego desta quinta (22)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam, nesta quinta-feira (23/10), 669 vagas de trabalho. Os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 5 mil, com oportunidade para candidatos de diferentes níveis de escolaridade.

A vaga com a maior remuneração é a de gerente comercial, na Zona Industrial (Guará). O posto não exige experiência na função, mas requer o ensino médio completo. São cinco oportunidades disponíveis.

Entre os cargos com maior número de oportunidades está o de atendente de lanchonete, com 71 vagas distribuídas por várias regiões do DF, sendo a maioria no Guará. O salário pode chegar a R$ 1.639 mais benefícios. Em alguns locais, não há exigência de experiência, mas é necessário ter ensino médio completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. O cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Com informações da Agência Brasília