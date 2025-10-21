Agências do trabalhador do DF oferecem 613 vagas com salário de até R$ 3,5 mil

As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência - (crédito: Tony Oliveira/Reprodução/Agência Brasília )

Agências do trabalhador do Distrito Federal estão oferecendo 613 vagas de emprego nesta terça (21). Os salários chegam a R$ 3,5 mil. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS), ou ir durante a semana a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h.

Com remuneração de R$ 3,5 mil, estão disponíveis duas vagas para candidatos com ensino superior em Administração — chefe de departamento pessoal e encarregado de estoque, ambos na zona industrial do Guará. Também é exigida experiência prévia.

Para candidatos de nível médio, estão sendo ofertadas 40 vagas de auxiliar de linha de produção, em Vicente Pires. Não é necessário ter experiência, e os selecionados serão remunerados com salário de R$ 1.640.

Se nenhuma das oportunidades do dia agradar ao candidato, este ainda pode se cadastrar no aplicativo da CTPS, que possui um sistema que cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram. Além disso, os empregadores e empreendedores que têm interesse em ofertar vagas, ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para processos seletivos, podem se cadastrar pelo e-mail: gcv@sedet.df.gov.br.

*Com informações da Agência Brasília