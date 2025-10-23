Amigos e familiares se despedem do empresário Álvaro José da Silveira

Amigos e familiares se despedem de Álvaro José da Silveira na Paróquia Divino Espírito Santo - (crédito: Maria Eduarda Lavocat/CB.Press)

Cerca de 300 pessoas se reuniram na manhã desta quinta-feira (23/10) na Paróquia Divino Espírito Santo, na 905 Norte, para se despedir do empresário Álvaro José da Silveira, fundador da Drogaria Rosário, uma das redes mais tradicionais e bem-sucedidas do país.

Reconhecido como um dos grandes nomes do varejo farmacêutico brasileiro, Álvaro construiu uma trajetória marcada pela visão empreendedora e pelo compromisso com o desenvolvimento econômico de Brasília.

Nascido em 18 de janeiro de 1942, em Ponte Alta (MG), distrito de Uberaba, estudou em Ponte Alta, Conceição das Alagoas e Uberaba. Serviu o Exército em Campinas (SP) antes de iniciar sua vida empresarial. A carreira começou em Minas Gerais, mas foi na capital federal que ele consolidou sua atuação, ao fundar e expandir a Drogaria Rosário, que chegou a ultrapassar cem lojas sob sua gestão.

Posteriormente, Álvaro negociou a rede com o BTG Pactual, transformando o negócio em um dos maiores cases de sucesso do setor farmacêutico nacional.

Além de empresário, também foi líder de classe respeitado, presidindo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), principal entidade representativa do segmento no país.

Residente em Brasília, era casado com Mariza Silveira e pai de quatro filhos — Álvaro Júnior, Rodrigo, Natália e Diogo, com quem também conduzia novos empreendimentos —, e avô orgulhoso de 13 netos.

Em depoimento, o filho Álvaro Júnior, presidente do Sindiatacadista-DF, ressaltou o legado do pai e sua ligação com Brasília: "Papai foi um pioneiro em Brasília. Sempre foi muito atuante na vida sindical da cidade, participou da consolidação do sindicato das farmácias, da Fecomércio e, depois, foi presidente da Abrafarma por mais de oito anos. Um homem que amava essa cidade.”

Por meio de nota de pesar, a Fecomércio-DF lamentou profundamente o falecimento de Álvaro José da Silveira, que também foi presidente do Sincofarma-DF e integrou a diretoria da Federação:

“Empresário atuante no setor de farmácias, Álvaro José deixou um importante legado para o segmento e para o fortalecimento do comércio brasiliense. O Sistema Fecomércio-DF — Sesc, Senac e Instituto Fecomércio — se solidariza com familiares e amigos, expressando sinceros votos de conforto neste momento de dor.”