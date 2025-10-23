Motociclista é levado para hospital após colidir com carro na Epia Sul

Após colisão com um carro de passeio branco, um motociclista foi transportado para unidade hospitalar com fratura na perna. O acidente ocorreu na SGCVS lote 13, Epia Sul, próximo a um Shopping do Guará-DF, por volta das 15h desta quinta (23/10).
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado e empregou três viaturas, interditando parcialmente a via para o atendimento. Após garantirem a segurança do local, os envolvidos foram avaliados pelos socorristas, mas apenas o motociclista precisou ser transportado para unidade hospitalar.
Não há informações sobre a dinâmica do acidente.
*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado
