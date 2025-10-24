InícioCidades DF
VACINAÇÃO

Secretaria de Saúde promove imunização gratuita neste fim de semana

Campanhas de vacinação serão realizadas em diversos pontos do DF neste sábdo (25/10) e domingo (26/10). Na segunda-feira (27/10), unidades de saúde terão funcionamento alterado pela antecipação do ponto facultativo do Dia do Servidor Público

Distrito Federal terá vacinação gratuita neste final de semana - (crédito: Foto: Geovana-Albuquerque/Agência-Saúde)
Distrito Federal terá vacinação gratuita neste final de semana - (crédito: Foto: Geovana-Albuquerque/Agência-Saúde)

Neste fim de semana, a Secretaria de Saúde (SES-DF) promoverá campanhas de vacinação para todos os públicos, de bebês a idosos e até animais. Estarão disponíveis 48 locais com imunizantes no sábado (25/10) e outros 125 pontos farão atendimento exclusivo para cães e gatos na campanha antirrábica. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

No domingo (26/10), no Eixão, na altura da quadra 207 Norte, será ofertada imunização das 9h às 17h. Todas as vacinas atualmente aplicadas estarão disponíveis, com exceção da dengue e da BCG. A orientação é levar documento de identificação e a caderneta de vacinação.

Na segunda-feira (27/10), unidades da SES-DF terão funcionamento alterado por conta da antecipação do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, celebrado oficialmente na terça-feira (28/10). Serviços de urgência e de emergência funcionarão normalmente.

Confira todos os locais de vacinação no site da Secretaria de Saúde.

* Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho

  • Google Discover Icon

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 24/10/2025 19:03
SIGA
x