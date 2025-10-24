Secretaria de Saúde promove imunização gratuita neste fim de semana

Distrito Federal terá vacinação gratuita neste final de semana - (crédito: Foto: Geovana-Albuquerque/Agência-Saúde)

Neste fim de semana, a Secretaria de Saúde (SES-DF) promoverá campanhas de vacinação para todos os públicos, de bebês a idosos e até animais. Estarão disponíveis 48 locais com imunizantes no sábado (25/10) e outros 125 pontos farão atendimento exclusivo para cães e gatos na campanha antirrábica.

No domingo (26/10), no Eixão, na altura da quadra 207 Norte, será ofertada imunização das 9h às 17h. Todas as vacinas atualmente aplicadas estarão disponíveis, com exceção da dengue e da BCG. A orientação é levar documento de identificação e a caderneta de vacinação.

Na segunda-feira (27/10), unidades da SES-DF terão funcionamento alterado por conta da antecipação do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, celebrado oficialmente na terça-feira (28/10). Serviços de urgência e de emergência funcionarão normalmente.

Confira todos os locais de vacinação no site da Secretaria de Saúde.

* Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho