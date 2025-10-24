"DF é o berço de tecnologias para o Cerrado", diz pesquisador da Embrapa

José Roberto Rodrigues Peres, pesquisador da Embrapa Cerrados: "Nosso grande laboratório a céu aberto é o DF" - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Manuela Sá*

Nesta sexta-feira (24/10), o CB.Agro — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — recebeu José Roberto Rodrigues Peres, pesquisador da Embrapa Cerrados (Planaltina - DF). A entrevista é a primeira de uma série sobre os 50 anos da unidade de pesquisa da Empresa Brasilieira de Pesquisa Agropecuária. Aos jornalistas Sibele Negromonte e Marcelo Agner, o entrevistado falou sobre as tecnologias agrícolas desenvolvidas nas últimas cinco décadas no Distrito Federal e sobre a preservação do Cerrado.

Peres contou que chegou a Brasília em 1975, aos 23 anos, quando a agricultura na região era praticamente inexistente. De acordo com o entrevistado, à época, o Brasil importava mais de 60% daquilo que consumia como alimento. “Foi uma escolha do governo apostar no desenvolvimento deste bioma. O Cerrado tem todas as características para desenvolver agricultura, mas faltava tecnologia. Então, a decisão de criar a Embrapa surgiu dessa necessidade de gerar técnicas agrícolas”, afirmou.

O pesquisador exaltou o protagonismo da região no desenvolvimento de inovações para a agricultura e a pecuária: “O DF foi, e continua sendo, o berço dessas tecnologias. Elas nascem aqui, são validadas aqui, para depois serem irradiadas para todo o Cerrado. O nosso grande laboratório a céu aberto é o DF”.

Peres alertou sobre a necessidade de preservação do bioma: “É um grande desafio. Tecnologia sustentável a gente tem. Temos também um processo educativo para fazer com que os produtores utilizem boas práticas agrícolas. Nosso foco de pesquisa era avaliar os recursos naturais e socioeconômicos do Cerrado e aproveitá-los bem, tendo a produção em equilíbrio com o ecossistema. A Embrapa está correndo para ajudar a ir atrás do prejuízo do desmatamento no bioma com tecnologia de restauração das plantas nativas”.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho