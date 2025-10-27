Motorista de app atacado com canivete é mestre de obras e buscava renda extra

Trabalhar como motorista de aplicativo é, para muitos, a oportunidade de garantir uma renda extra e melhorar de vida. É o caso de Elias Alves, 37 anos, trabalhador vítima de tentativa de latrocínio, na madrugada de ontem, em Ceilândia. Ele trabalha como mestre de obras durante o dia e, há seis anos, trabalha como motorista de app para garantir um dinheiro a mais.

Situação semelhante ocorreu, há menos de quinze dias, com o policial penal Henrique André Venturini, 57, assassinado durante um assalto, enquanto realizava corridas por aplicativo para complementar a renda e garantir o tratamento de saúde da esposa. O caso ocorreu no Riacho Fundo II. Um suspeito foi preso e dois menores de idade, apreendidos.

Até o fechamento desta edição Elias permanecia entubado em estado grave, no Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Ele passou por cirurgia e, como perdeu muito sangue, precisou de transfusões. A expectativa era de que ele fosse transferido a um leito de UTI, em outro hospital. A Polícia Civil informou que identificou o suspeito. Até o momento, ele não foi preso.

O crime

Na madrugada do crime, Elias pegou uma corrida em Águas Lindas (GO) com destino ao Recanto das Emas, mas uma mudança no trajeto o levou à QNJ e, posteriormente, a Ceilândia. Esfaqueado mais de uma vez no lado direito do pescoço, o motorista ainda dirigiu o próprio carro para o hospital da região, mas colidiu contra um poste. Populares acionaram socorro.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), uma equipe do HRC comunicou à corporação que um homem havia dado entrada com ferimentos de faca. Os agentes de plantão da 15ª Delegacia se deslocaram ao hospital e foram informados por um médico da sala vermelha que a vítima seria submetida a cirurgia e não teria condições de comunicar-se.

No local do ocorrido, foi visualizado o veículo da vítima, um Renault Sandero danificado e com muito sangue no interior. Dentro do veículo, foi encontrado um pedaço de lâmina, possivelmente de uma faca utilizada na ação criminosa.

Segundo informações de um cunhado de Elias, Esdras Albuquerque, o trabalhador havia compartilhado o receio de dirigir durante as madrugadas. "Ele nunca tinha sido assaltado, mas conversávamos sobre o risco que corríamos ao rodar neste horário", conta o familiar, que também foi motorista de app. Elias é casado e tem uma filha, de 11 anos.

Memória

Confira outros casos de violência contra motoristas de aplicativo ocorridos no DF neste ano:

13 de outubro: O policial penal Henrique André Venturini foi encontrado morto dentro de um veículo GM/Onix, na QS 8, próximo à Unidade Básica de Saúde (UBS) 5 do Recanto das Emas. O carro havia colidido contra um muro e o corpo apresentava ferimentos de arma de fogo. Segundo as investigações, o policial morreu em decorrência de uma hemorragia causada por um tiro que teria sido disparado pelo próprio policial durante uma tentativa de reação ao assalto. Três suspeitos foram presos.

27 de setembro: Uma motorista de aplicativo, identificada como Gabriela, 28 anos, levou um tiro durante uma tentativa de assalto, na Quadra 27 do Gama Oeste. Os criminosos se aproximaram de um Ford Ka preto no momento em que a mulher buscava uma criança para levar à escola. Segundo testemunhas, a motorista acreditou que a arma usada na tentativa de assalto era de brinquedo. Vizinhos intervieram e Cezar Junior Crespo Adams, 58, avô da criança, apareceu com um taco de sinuca para afastar os criminosos, momento em que tiros foram disparados e atingiram o homem na cabeça. A mulher foi atingida no abdômen, encaminhada ao hospital e sobreviveu.

7 de setembro: Um motorista de aplicativo de 31 anos foi esfaqueado no pescoço por uma mulher, 18, que se negou a pagar a corrida. A suspeita foi presa em flagrante e levada à 14ª Delegacia de Polícia, no Gama. Segundo a investigação, a tentativa de homicídio se deu quando o motorista informou que seguiria para a delegacia para registrar o fato de a passageira negar-se a pagar a corrida. Nesse momento, a mulher sacou uma faca e desferiu um golpe no pescoço da vítima.

14 de julho: Um motorista de transporte por aplicativo foi esfaqueado nas costas em uma tentativa de latrocínio na QNM 20/22 de Ceilândia. Os dois suspeitos fugiram com o veículo, mas colidiram contra uma árvore e evadiram do local, sendo localizados e presos por policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP) 28. Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o motorista transportava dois passageiros quando foi surpreendido pelo ataque. A dupla, que fugiu com o veículo, colidiu contra uma árvore e foi rapidamente localizada. As armas do crime, uma faca e uma tesoura, também foram encontradas. A Polícia Civil informou que populares indicaram as características e a direção em que os suspeitos — um homem de 28 anos e uma mulher de 32 — seguiram após o acidente.

21 de março: Ana Rosa Rodolfo de Queiroz Brandão, 49 anos, foi esfaqueada e morta durante um assalto, no Cruzeiro Velho. O assassino é Antonio Ailton da Silva, 43 anos, natural de Tabira (PE). De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar do Distrito Federal, Antônio tentou roubar o carro de Ana Rosa. Durante a abordagem, esfaqueou a vítima e em seguida bateu o automóvel, momento em que populares o perseguiram e acionaram a PMDF. O homem foi preso próximo ao Potiguar.



