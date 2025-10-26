InícioCidades DF
CEILÂNDIA

Motorista de app é atacado a facadas por passageiro; estado é gravíssimo

A dinâmica do crime ainda é investigada e o autor não foi identificado. Ferido, Elias dirigiu o próprio carro para o hospital, mas colidiu contra um poste. Populares acionaram socorro

Elias Alves foi atingido com uma facada no pescoço após atender uma corrida em Águas Lindas com destino ao DF - (crédito: Material cedido ao Correio)
Elias Alves foi atingido com uma facada no pescoço após atender uma corrida em Águas Lindas com destino ao DF - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um motorista de transporte por aplicativo foi vítima de tentativa de latrocínio na madrugada deste domingo (26/10) em Ceilândia. Elias Alves foi atingido com uma facada no pescoço após atender uma corrida em Águas Lindas com destino ao DF. Ele está internado entre a vida e a morte no hospital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo informações preliminares, a corrida teve início no município goiano e tinha como destino a cidade do Recanto das Emas, mas uma mudança no trajeto levou o motorista à QNJ e, posteriormente, Ceilândia.

A dinâmica do crime ainda é investigada e o autor não foi identificado. Ferido, Elias dirigiu o próprio carro para o hospital, mas colidiu contra um poste. Populares acionaram socorro. A última informação é de que o motorista foi estabilizado e transferido à UTI ao Hospital Regional de Ceilândia. O estado é grave.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 26/10/2025 09:27
SIGA
x