Motorista de app é atacado a facadas por passageiro; estado é gravíssimo

Um motorista de transporte por aplicativo foi vítima de tentativa de latrocínio na madrugada deste domingo (26/10) em Ceilândia. Elias Alves foi atingido com uma facada no pescoço após atender uma corrida em Águas Lindas com destino ao DF. Ele está internado entre a vida e a morte no hospital.

Segundo informações preliminares, a corrida teve início no município goiano e tinha como destino a cidade do Recanto das Emas, mas uma mudança no trajeto levou o motorista à QNJ e, posteriormente, Ceilândia.

A dinâmica do crime ainda é investigada e o autor não foi identificado. Ferido, Elias dirigiu o próprio carro para o hospital, mas colidiu contra um poste. Populares acionaram socorro. A última informação é de que o motorista foi estabilizado e transferido à UTI ao Hospital Regional de Ceilândia. O estado é grave.