Plano GDF Saúde tem reajuste na mensalidade; confira os valores

Em vigor a partir de novembro, o valor mínimo vai de R$ 535 para R$ 578, enquanto o valor máximo vai de R$ 1.430 para R$ 1.538

Os novos valores foram definidos pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas) - (crédito: Divulgação/Inas)
Os novos valores foram definidos pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas)

A partir de novembro, entra em vigor o reajuste de preço do plano GDF Saúde para servidores públicos do Distrito Federal. Apesar da mudança nos valores mínimos e máximos da contribuição mensal, definido pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito (Inas), o pagamento mensal continua o equivalente a 4% do salário bruto dos servidores.

A mudança, que faz parte do processo anual de revisão do GDF Saúde, institui o novo valor mínimo como R$ 578, em comparação com os R$ 535 anteriores. O valor máximo, por sua vez, vai de R$ 1.430 para R$ 1.538.

Além disso, foram criadas novas faixas etárias, que definem a contribuição para os dependentes dos servidores, com redução do valor cobrado para pessoas de 0 a 18 anos.

Confira os novos valores:

Novos valores do GDF Saúde
Novos valores do GDF Saúde (foto: Divulgação/Inas)

 *Com informações da Agência Brasília

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/10/2025 20:00
