Plano GDF Saúde tem reajuste na mensalidade; confira os valores

A partir de novembro, entra em vigor o reajuste de preço do plano GDF Saúde para servidores públicos do Distrito Federal. Apesar da mudança nos valores mínimos e máximos da contribuição mensal, definido pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito (Inas), o pagamento mensal continua o equivalente a 4% do salário bruto dos servidores.

A mudança, que faz parte do processo anual de revisão do GDF Saúde, institui o novo valor mínimo como R$ 578, em comparação com os R$ 535 anteriores. O valor máximo, por sua vez, vai de R$ 1.430 para R$ 1.538.

Além disso, foram criadas novas faixas etárias, que definem a contribuição para os dependentes dos servidores, com redução do valor cobrado para pessoas de 0 a 18 anos.

Confira os novos valores:

